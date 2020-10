Nakagami tekent meerjarige deal bij HRC Honda

Nakagami bezet momenteel de vijfde plaats in het wereldkampioenschap en is daarmee de beste Honda-rijder. De Japanner heeft geprofiteerd van de blessure die Marc Marquez aan de kant houdt. Nakagami heeft hierdoor flink meer ondersteuning gekregen van de fabriek en dat heeft hem geen windeieren gelegd.

Hoewel hij dit seizoen nog niet op het podium gestaan heeft, eindigde Nakagami tot nu toe in alle races in de top-tien. Hij is de enige coureur die in elke race punten scoorde. De vierde plaats in de Grand Prix van Andalusië was het beste resultaat tot nog toe, afgelopen weekend eindigde hij tijdens de Grand Prix van Aragon op de vijfde plaats.

“Ik ben erg blij dat ik in 2021 en daarna voor LCR Honda mag blijven rijden”, reageerde Nakagami op het nieuws. “Ik ben Honda dankbaar voor de support, ze laten me mijn volledige potentieel benutten dit seizoen. Ik blijf m’n best doen om dit seizoen solide resultaten te scoren, dan kunnen we op dat momentum blijven bouwen. Ik wil hoge ogen gooien met Honda. Ik kijk uit naar de ondersteuning.”

Nakagami was in het verleden behoorlijk vocaal over zijn wens om op het nieuwste materiaal van Honda te rijden. Dit seizoen heeft de Japanner een 2019-versie van de RC213V tot zijn beschikking. Ondanks de ontwikkelingsstop in de MotoGP lijkt het erop dat Nakagami in 2021 wel over de huidige versie zal beschikken, dit is echter nog niet bevestigd.

“Dit seizoen heeft Nakagami laten zien dat hij constant kan presteren, in elke race punten kan scoren en momenteel vijfde staat”, aldus Tetsuhiro Kuwata, algemeen manager van HRC Honda. “Zijn ster in de MotoGP is rijzende en we kijken uit naar de komende races. Volgend jaar zal hij teamgenoot worden van Alex Marquez, ik hoop dat de beide teamgenoten het beste bij elkaar naar boven brengen.”

Met de aankondiging van Nakagami heeft Honda de vier zitjes voor 2021 gevuld. Marc Marquez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij het fabrieksteam, Pol Espargaro komt van KTM over naar Honda en wordt teamgenoot van de uittredend wereldkampioen. Alex Marquez moest, nog voordat hij een race in de Repsol Honda-kleuren had gereden, het veld al ruimen bij het fabrieksteam. De jonge Spanjaard heeft inmiddels twee podiumplaatsen gehaald, maar rijdt volgend seizoen voor LCR Honda. Hij krijgt daar de beschikking over het nieuwste materiaal.

Eerder werd al bekend dat Cal Crutchlow vertrekt bij LCR Honda. Hij staat op de nominatie bij Aprilia, mocht de dopingschorsing van Andrea Iannone blijven staan.