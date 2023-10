Crutchlow: MotoGP-veld kan wel thuisblijven met Marquez op Ducati

De geruchten over een vertrek van Marc Marquez bij Honda gingen al enige tijd, maar woensdag volgde dan eindelijk het verlossende woord: de uiterst succesvolle samenwerking wordt eind 2023 één jaar eerder dan oorspronkelijk gepland beëindigd. De 30-jarige coureur uit Cervera wordt al een tijd in verband gebracht met een overstap naar Gresini Ducati en die transfer is nu weer een stukje dichterbij. Marquez komt in dat geval naast broertje Alex Marquez op een Desmosedici GP23 te rijden, wat dan niet meer de actueelste Ducati is. Desondanks heeft de concurrentie in dat scenario genoeg te vrezen, stelt Cal Crutchlow, die Marquez nog altijd als de sterkste MotoGP-coureur van het veld ziet.

"Ik heb altijd gezegd dat de rest net zo goed kan thuisblijven als Marc op een Ducati zit", zei Crutchlow afgelopen weekend in Japan, nog voordat het vertrek van Marquez bij Honda bekend werd gemaakt. "Daarom wil ik eigenlijk niet dat hij gaat, ik heb liever dat hij met Honda voor een ommekeer gaat. Maar ergens maakt het me ook niet uit. Ik wil namelijk een goede race zien op televisie. Marc is nog altijd de beste coureur en het grootste talent waarmee ik heb mogen racen, want ik reed op hetzelfde moment op de Honda als hij. Ik wist precies wat hij deed en ik begreep het ook, maar ik kon het zelf gewoon niet. Het talent was ongelofelijk en ik denk niet dat hij dat kwijt is. Ik denk namelijk dat de motor hem niet laat doen wat hij voorheen kon doen. Als dat wel zo was, zou hij nog altijd vooraan staan in het kampioenschap."

Crutchlow verwijst daarmee naar zijn eigen periode bij LCR Honda, het team waarvoor hij tussen 2015 en 2020 uitkwam. De Brit scoorde in die periode drie overwinningen op de RC213V, terwijl Marquez in die periode vier van zijn zes MotoGP-wereldtitels veiligstelde. In totaal won de Spanjaard 59 races voor Repsol Honda, stond hij 101 keer op het podium en mocht hij 64 keer vanaf pole-position starten. Direct na de aankondiging van zijn vertrek liet Marquez optekenen dat hij Honda dankbaar was voor het avontuur dat ze samen beleefd hebben, iets wat hij 'niet te herhalen' noemde.