Michelin verklaart bandenprobleem Quartararo in Aragon GP

Petronas SRT-rijder Quartararo koos voor de medium voorband tijdens de Grand Prix van Aragon, maar viel na drie ronden ineens terug omdat de druk in de voorband significant opliep. Hij viel buiten de punten en kijkt nu tegen een achterstand van zes punten op WK-leider Joan Mir. Aanvankelijk werd er gedacht dat er iets met de band was, maar Michelin heeft verklaard dat het geen defecte band was. Quartararo heeft in aanloop naar de race amper met de medium gereden waardoor het team niet over voldoende data beschikte om een goede bandendruk voor de voorband te bepalen.

“We hebben de data uitgewisseld en de situatie is duidelijk”, zei Michelin-voorman Piero Taramasso in gesprek met Motorsport.com. “Er was geen probleem met de band, dat is uitgesloten. De keuze voor de medium-voorband was ook de goede, zeker gezien de omstandigheden op de baan en de resultaten van de race. Het heeft dus ook niet te maken met de keuze voor de compound. Het probleem is dat ze de medium-voorband niet hebben kunnen testen tijdens VT4, toen de omstandigheden vergelijkbaar waren met die van tijdens de race. Ze hadden geen data om de bandendruk te bepalen en zijn op basis van calculaties tot een cijfer gekomen dat uiteindelijk iets te hoog lag.”

Het probleem werd volgens Taramasso alleen maar erger omdat Quartararo vanaf de start hard aan het pushen was. “Hij begon met iets meer druk en door agressief rijden in de eerste ronden schoot de bandendruk verder omhoog. Het is duidelijk dat een band niet afkoelt als je in het verkeer rijdt, daardoor bleef de druk maar stijgen. Dat had invloed op het gedrag van de motor. Op dat moment was het lastig voor Fabio.”

Quartararo’s achttiende plaats in de Aragon GP was het slechtste resultaat van zijn carrière. Ondanks het feit dat hij er niet mee heeft getest in aanloop naar de race, verdedigde Quartararo zijn keuze om voor die band te gaan.

Met medewerking van Matteo Nugnes