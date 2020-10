Marquez topt ondanks crash eerste training Teruel GP

Vijf dagen na de overwinning van Suzuki-coureur Alex Rins verschenen de 21 aanwezige MotoGP-coureurs weer op de baan van MotorLand Aragon. De omstandigheden waren een stuk beter, ondanks dat het in aanloop naar de eerste Teruel GP nogal wat had geregend. De temperatuur was in het vorige weekend nogal van belang voor de banden, nu waren daar geen zorgen over. De buitenlucht was 19 graden Celsius, de baantemperatuur tikte de 22 graden Celsius aan.

In het eerste half uur van de sessie noteerde LCR Honda-coureur Takaaki Nakagami, die donderdag zijn handtekening onder een nieuw tweejarig contract zette, de snelste tijd met een 1.48.622. Alex Marquez stond daarachter op de tweede plaats voor Joan Mir en Franco Morbidelli. Tegen het eind van de sessie stak een klein aantal coureurs een zachte achterband en werd er nog een aanval gedaan op de snelste tijd.

De eerder genoemde Marquez was de meest indrukwekkende man in de slotfase. Hij opende het bal met een 1.48.184, gevolgd door drie snelle sectoren in de volgende ronde. Marquez crashte echter in de zeventiende bocht, de voorkant gaf niet thuis in de rappe laatste bocht. Zonder erg, de coureur stond direct op. Een blik naar de tijdenlijst zei echter genoeg. Marquez was de snelste voor Nakagami, die zich niet meer verbeterde. Joan Mir werd derde terwijl Stefan Bradl een van de weinige andere coureurs was met een kwalificatierondje in de slotfase. Hij werd vierde.

Franco Morbidelli werd vijfde voor Maverick Viñales en Jack Miller. Aleix Espargaro sloot de sessie af op de achtste plaats, nipt voor zijn broer Pol. Cal Crutchlow eindigde op de tiende plaats, maar hij kon de sessie niet op de gewenste manier afmaken. De Brit viel met een paar minuten te gaan stil met technische problemen.

Mir en Viñales bivakkeerden in de top-tien, de andere titelkandidaten niet: Andrea Dovizioso werd zestiende op 1.3 seconde. De Italiaan reed wel een run met de nieuwe Ohlins-schokbreker. Fabio Quartararo eindigde op de zeventiende plaats met een 1.49.621 als de snelste tijd. Hij gaf nog eens een tiende prijs ten opzichte van Dovizioso.

De tweede vrije training start vrijdagmiddag om 14.30 uur, bekijk via onderstaande link het volledig aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Teruel.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Teruel - Vrije training 1

Uitslag volgt.