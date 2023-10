Cal Crutchlow keerde in 2021 terug bij Yamaha, nadat hij eind 2020 zijn carrière als voltijd MotoGP-coureur beëindigde. Afgelopen weekend verscheen de Brit weer aan de start met Yamaha, dit dankzij een wildcard. Het was de eerste keer sinds Valencia vorig jaar. Tussendoor kroop Crutchlow wel op Yamaha-motoren voor tests, maar hier zat elke keer behoorlijk wat tijd tussen. Hij vindt dat Yamaha een consistenter rooster moet hanteren, willen ze hem als testcoureur aanhouden. Zijn contract met het Japanse merk loopt namelijk eind dit jaar af.

"Ik weet het nog niet. Dat moet nog besproken worden", antwoordt Crutchlow op de vraag van Motorsport.com of hij in 2024 verdergaat als ontwikkelingscoureur bij Yamaha. "Ze willen me nog een contract voor drie jaar geven. We gaan het zien, maar dan moet het testschema wel worden aangepakt. Het huidige is namelijk niet goed. Dit jaar had ik na Sepang bijvoorbeeld negen weken vrij, toen deed ik drie tests in twee weken, toen had ik veertien weken vrij en toen deed ik opnieuw drie tests in twee weken. Dat kan niet op die manier. We moeten zorgen dat ik geregeld op de motor zit, dat is ook goed voor de engineers. Op die manier boek je vooruitgang."

Daarnaast meldt Crutchlow dat er dit seizoen geen wildcard-optredens meer aankomen. Hij test nog twee keer: in Jerez en Valencia. Afgelopen weekend reed de Brit een solide race in Japan, maar had hij spijt dezelfde strategie als teamgenoot Fabio Quartararo te volgen. Ook Crutchlow bleef in eerste instantie op slicks doorrijden op een natte baan. In plaats daarvan had de Engelsman achteraf liever de rest gevolgd door in de eerste ronde naar een regenmotor te wisselen. Wel was de 37-jarige coureur tevreden over zijn tempo, totdat de race in de 12 van de in totaal 24 ronden gestaakt werd.

"Ik zag het tempo van de mannen voor me. Ik haalde ze snel in. Ik was sterk", herinnert Crutchlow zich. "Ik had een rondje eerder moeten stoppen, dan had ik een goede situatie gezeten. We pakten diverse gasten ver voor ons uiteindelijk terug, en dat in de regen. Dat was positief. We hadden echter een volledige droge race nodig gehad om de richting van de afstelling beter te begrijpen."