Nakagami heeft fabrieksmachine bedongen bij nieuw Honda-contract

Nakagami rijdt momenteel op een 2019-versie van de RC213V, maar heeft in het verleden vaak gesproken over de wens dat hij fabrieksmateriaal wilde hebben. Momenteel staat de coureur uit Chiba op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap, slechts 29 punten achter WK-leider Joan Mir. Hij is de enige die tot nu toe in alle races in de top-tien eindigde. Hoewel er in het persbericht geen melding werd gemaakt van de duur van het contract, benadrukte Nakagami donderdagmiddag tijdens zijn perspraatje dat het gaat om een tweejarig contract. Ook beschikt hij volgend seizoen over hetzelfde materiaal als zijn merkgenoten Marc Marquez, Pol Espargaro en Alex Marquez.

“Voor volgend seizoen kan ik zeggen dat ik de nieuwste motor heb”, zei Nakagami voor de GP van Teruel van dit weekend. “De vier Honda’s zullen hetzelfde zijn en dat is voor mij goed nieuws. De afgelopen drie seizoenen reed ik steeds op een motor van een jaar oud. Volgend jaar is het reglement niet hetzelfde als in een normale situatie, maar Honda zegt dat de vier motoren van hetzelfde pakket zijn. Ik ben erg blij, maar nu is het zaak dat we laten zien waarom we zo sterk zijn. We moeten proberen om het fabrieksteam te verslaan, het is mooi als we kunnen vechten met de fabrieksrijders. Ik kan niet wachten tot het nieuwe seizoen begint, ik geloof heilig in dit team.”

Als gevolg van kostenbesparende maatregelen vanwege het coronavirus beginnen alle fabrikanten volgend seizoen met de huidige krachtbronnen en aerodynamische fairings. Alleen de teams die onder het concessiesysteem vallen, op dit moment alleen Aprilia, mag vanaf de start van volgend seizoen weer ontwikkelen. Voor de andere fabrikanten is de ontwikkeling van het motorblok bevroren. Zij mogen andere onderdelen zoals het chassis, de ophanging en de elektronica wel updaten.”

Met medewerking van Gerald Dirnbeck