Quartararo na dramatische sprintrace Japan: Yamaha is superlangzaam

Het hele MotoGP-seizoen 2023 verloopt al niet naar wens voor Yamaha, maar de sprintrace van de Japanse Grand Prix draaide helemaal uit op een deceptie voor de Japanse fabrikant. Fabio Quartararo was in de kwalificatie al de snelste van de Yamaha-coureurs met de veertiende tijd, waarna hij in de korte race een plekje verloor en als vijftiende over de finish kwam. Hij bleef daarmee wel teamgenoot Franco Morbidelli (zestiende) en wildcard Cal Crutchlow (achttiende na een long lap-straf) voor.

Meer zat er in de ogen van Quartararo ook niet in, zo concludeerde hij na afloop van de sprintrace. "Helaas waren we superlangzaam. Dit is ons huidige potentieel. We hebben geen bochtensnelheid, geen vermogen, geen downforce: we hebben niets", haalde de Fransman flink uit naar Yamaha. "Als je wil proberen om Q2 te halen, moet je proberen om over de limiet te gaan bij het remmen. Dan maak je veel fouten. In de tweede kwalificatierun probeerde ik veel later te remmen en maakte ik een fout, maar dat is de enige manier om een goede rondetijd te rijden."

Vorig weekend eindigde Quartararo bij het eerste bezoek aan India nog op het podium, terwijl Morbidelli met P7 zijn op een na beste finish van het seizoen behaalde. Toch zal Yamaha de M1 flink moeten verbeteren, al zou Quartararo op dit moment niet weten op welke manier. "Er is geen plan. De motor is dezelfde als drie jaar geleden. We veranderen dingen, maar we zetten nooit een stap vooruit", concludeerde hij. "We hebben al het mogelijke geprobeerd met de motor en er is geen enkele manier waarop we een grote stap kunnen vinden. Er ontbreekt zoveel aan dat we ons niet op maar één ding kunnen focussen."

Crutchlow bevestigt: nieuw aero-pakket werkt niet

Yamaha-testcoureur Crutchlow verscheen zaterdag ook aan de start van de sprintrace in Motegi. Hij gebruikte daarbij het nieuwe aerodynamische pakket, waar Quartararo in Misano mee testte. Het verloop van de sprintrace bevestigde voor de Brit dat het pakket een stap in de verkeerde richting is. "Het was altijd hun plan om deze aero te gebruiken. Ik wilde deze niet gebruiken, maar in zekere zin was het goed dat we dat wel deden", oordeelde Crutchlow na de sprintrace. "Nu weten we dat deze motorfiets niet werkt met de richting die ze willen inslaan. Tijdens twee tests beviel het mij al niet en nu hebben we het probleem bevestigd. We moeten nu dus iets anders gaan gebruiken."

"De motor is moeilijk te manoeuvreren en je kunt de motor niet afremmen met zoveel downforce", verhelderde Crutchlow toen hij gevraagd werd om de problemen met het aero-pakket te omschrijven. "Je blokkeert de voorkant en je verliest achter veel grip. De motor wordt daardoor moeilijk te besturen, maar heeft ook moeite om uit de bocht te accelereren. Ik kan voor de race op zondag iets anders laten homologeren, maar ik weet niet wat we hier op de plank hebben liggen. Maar dit is waar we hier voor zijn, zodat we achterhalen wat goed en wat slecht is."