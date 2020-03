Binder heeft tempo te pakken: "Race is wel een ander verhaal"

Binder sloot de voorbije pre-season test in Qatar af met de negende tijd, hij was daarmee de snelste rijder van het Oostenrijkse merk. Zijn snelste rondje was slechts vier tienden langzamer dan Viñales, de Zuid-Afrikaan was daarmee drie tienden rapper dan zijn ervaren teamgenoot Pol Espargaro. Ondanks de indrukwekkende ronde geeft Binder echter toe dat hij het op het gebied van volledige races nog wat werk te doen heeft voorafgaand aan de seizoensopener op het Losail Circuit in Qatar.

“We hebben een aanpassing gedaan en de motor werd veel beter”, zei Binder. “Het remmen voelt steeds beter, het bochtenwerk voelt sneller en ik kan eerder accelereren. Zodra we daar achter waren gekomen, was het redelijk makkelijk om een snelle ronde te rijden. Ik gebruikte een nieuwe set banden, maar had het [de snelle tijd] niet verwacht. Ik kwam over de finish en dacht ‘jeez’. Het rijden van een snel rondje is een ding, het is iets anders om nog eens 22 te doen. Het rijden van een volledige raceafstand is moeilijk op deze motor. Dat is in de MotoGP sowieso een ander verhaal. De band wordt minder, dan krijg je meer wielspin en het is ongelooflijk hoe anders de motor voelt als je met minder brandstof rijdt. Ik heb nog veel te leren en dat moet ik snel doen.”

Binder begint volgende week zonder verwachtingen aan zijn eerste race in de MotoGP, waarin hij het opneemt tegen mede-nieuwkomers Alex Marquez en Iker Lecuona. “Wat mij betreft is de motor redelijk goed”, vervolgde Binder. “De versie van vorig jaar was best moeilijk en toen ik in Sepang op deze fiets stapte voelde het veel beter. Nu hebben we weer een verandering gedaan aan de afstelling en het voelde opnieuw veel beter. Het gaat erom dat ik het vertrouwen kan vinden en weet hoe hard ik kan pushen in de bochten, daar haal je je rondetijd. Ik heb nog wel een lange weg te gaan, het is heel moeilijk. We moeten zien wat er gaat gebeuren tijdens de race, ik weet dat mijn tempo niet fantastisch is. Mijn ritme is oké, maar ik ben nog te langzaam. Maar ik had niets anders verwacht.”