Marquez grijpt naar oude motor in Qatar, snelste tijd Viñales

Dat de nieuwe Honda RC213V problemen heeft is geen geheim meer. Marquez en LCR-rijder Cal Crutchlow hebben zich eerder deze winter al kritisch uitgelaten over het draaivermogen van de nieuwe specificatie. Een oplossing lijkt nog niet meteen in zicht, want het fabrieksteam gaf maandag een oude LCR-motor van Takaaki Nakagami aan Marquez.

Het is niet duidelijk op welke motor Marquez zijn beste tijd kon neerzetten, maar hij sloot de test in ieder geval als zevende af met een ronde van 1.54.145, een tiende sneller dan Nakagami op de motor van 2019.

Fabio Quartararo stond maandag een groot deel van de dag aan de leiding op het circuit van Losail, tot het tempo in de laatste drie uur de hoogte inging. De snelste tijd ging eerst naar Maverick Viñales en dan naar Franco Morbidelli.

In de slotminuten pakte Viñales definitief de leiding met een 1.53.858, de snelste tijd van de Qatar-test. Zo trekt de fabrieksrijder van Yamaha als topfavoriet naar de seizoensopener op hetzelfde circuit, volgende maand. SRT-rijder Morbidelli was tweede, gevolgd door de Suzuki van Alex Rins en Quartararo. Pramac Ducati-man Jack Miller zette de vijfde tijd neer, gevolgd door de tweede Suzuki van Joan Mir.

Marquez, Nakagami, KTM-man Brad Binder en de Ducati van Andrea Dovizioso maakten de top-tien vol. Valentino Rossi was twaalfde op 0.474 van zijn teamgenoot. Zijn laatste runs werden verstoord door een valpartij.