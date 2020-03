Zarco klaar voor racedebuut met Ducati: "Hoop op top-tien"

Na stints bij Yamaha Tech 3, het fabrieksteam van KTM en LCR Honda kwam Zarco voor 2020 terecht bij de renstal van Ruben Xaus. Ducati schaalde de ondersteuning voor Avintia Racing op om de komst van Zarco te faciliteren, de rijder staat ook direct onder contract bij de formatie uit Borgo Panigale. Daarmee is hij ook automatisch een van de kandidaten voor een zitje bij het fabrieksteam in 2020. Daarvoor moet Zarco zich dit seizoen wel bewijzen op de GP19, een oudere machine van het merk. Waar hij zich na een half jaar nog niet thuis voelde op de KTM, heeft Zarco zijn draai bij KTM inmiddels wel gevonden.

“Ja, ik denk dat ik er wel klaar voor ben om weer te gaan racen. Ten opzichte van Maleisië is dit een goede test geweest”, begon Zarco zijn verhaal na afloop van de test in Qatar. “Ik heb meer controle over de motor en met nieuwe banden kan ik een hele aardige rondetijd rijden. Op de derde dag van de test heb ik mijn snelste tijd niet meer verbeterd omdat we aan bepaalde dingen gewerkt hebben. Soms hadden we kleine problemen waardoor we ons plan een beetje los moeten laten, maar de prestaties waren over het algemeen heel positief. Dat is de manier waarop we tijdens de raceweekenden ook kunnen werken. Iedereen is zo snel, we staan niet ver. Ik ben dus tevreden. Het was lang geleden dat ik lange runs gedaan heb, dat moest ik opnieuw leren. Ik heb daar inmiddels weer gevoel voor opgebouwd en dat stemt me blij.”

Zarco heeft wat betreft de lange runs nog niet helemaal een idee waar hij staat, maar heeft wel veel vertrouwen opgedaan: “Na Maleisië ben ik tien dagen thuis geweest en dan denk ik na over wat ik kan leren en wat ik beter kan doen, direct daarna ging het rijden een stuk beter. Wanneer je dat soort dingen ontdekt, krijg je meer vertrouwen en dat motiveert mij. Er zijn dingen die goed gaan, maar er zijn nog dingen die ik graag sneller wilde doen, maar dat kan niet. Soms heb ik mijn natuurlijke stijl, die moet ik nu veranderen en daarom duurt het wat langer. Het is pas mijn zesde dag op deze motor, maar door het hoge niveau [in de MotoGP] moet je direct pushen.”

Zarco hoopt dat hij in Qatar, waar het seizoen volgend weekend geopend wordt, kan vechten voor de top-tien. “Dat is nu het belangrijkste doel. Ik wil voor de top-tien vechten en daar eindigen, dat is de basis en dan kan het nog beter. Zondag eindigde ik zesde en dacht ik dat het wel kon, maar op de laatste dag waren er weer veel verbeteringen. Op de laatste twee dagen van de test heb ik lange runs gedaan, dat was al een paar jaar geleden. Het is logisch dat ik daarom niet meteen heel sterk, dat kan alleen Casey Stoner. Dit gevoel heb ik lang niet gehad, de controle over de motor. Het zou me tijdens de race moeten helpen, het motorblok is sterk. Als ik de voordelen van deze motor kan benutten, kan ik goed presteren.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont