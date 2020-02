Wat het racepak van Rossi zo bijzonder maakt

Het is de periode van het jaar waarin de nieuwe machines onthuld worden en de wintertests plaatsvinden, maar niet alleen de motoren hebben een nieuw en herkenbaar uiterlijk. Ook de helmen en racepakken van de coureurs worden veelvuldig aangepast. Een van de rijders die zich daar altijd veel mee bezig heeft gehouden is de 41-jarige Valentino Rossi. Daarbij gaat het niet alleen om het uiterlijk, maar ook om de vorm van het pak. Want zoals de mens verandert, veranderen de pakken mee. Rossi heeft die ontwikkelingen ondergebracht bij het Italiaanse merk Dainese, dat de coureur al zijn hele carrière voorziet van zijn racepakken.

“Valentino is al heel lang aan het racen en we hebben de afgelopen twintig jaar heel veel veranderingen en verbeteringen doorgevoerd”, zegt Marco Pastore van Dainese. “Hij gebruikt een versie van een pak dat niet alle coureurs tot hun beschikking hebben. De schouderplaat in het pak is gemaakt van metaal en het pak is over het algemeen anders dan de pakken die we leveren aan andere coureurs. Het is ander materiaal.”

Zo’n 80 procent van het pak bestaat uit kangoeroeleer, de rest bestaat uit verschillende materialen. “Het moet passen, flexibel zijn en bescherming bieden”, vervolgt Pastore. “Een pak weegt ongeveer zes kilogram.” In de voorbereiding op het nieuwe seizoen wordt veel aandacht besteed aan het aanmeten van een pak: “Het is heel belangrijk dat een racepak perfect past. De leren pakken zijn niet bepaald elastisch, daardoor is het essentieel om de exacte afmetingen te krijgen.” Jaarlijks doorloopt de rijder dit proces. Dit omdat het lichaam continu verandert. “Het is een soort jaarlijkse controle om te zien hoe zijn lichaam is veranderd. De laatste jaren is het min of meer hetzelfde gebleven, Valentino groeit niet echt meer. Misschien zit er per seizoen twee of drie kilogram verschil in, maar meer niet.”

Regen of zonneschijn

Het komt ook voor dat coureurs in de regen op de baan moeten verschijnen. Rossi heeft dan een ander pak aan. Pastore legt uit: “Dat is ook de winterversie van ons pak. Dat is een beetje warmer, zwaarder maar vooral waterdicht. Het grootste verschil met de reguliere pakken is dat het luchtgaatjes heeft, die zitten niet in het regen- en winterpak. Er zit een onderlaag in, een protector voor de rug en dan het pak zelf. In de bult, op de rug, zit alle technologie. Daar hebben we ook de airbags ingebouwd, maar er is nog steeds ruimte voor een waterzak. Valentino gebruikt dat doorgaans veel, al ligt het er ook aan hoe hij zich voelt.”

Wat betreft het uiterlijk van het pak luistert men bij Dainese aandachtig naar de wensen van Rossi en Yamaha: “Wat dat betreft luisteren we naar de feedback van Valentino. Ook Yamaha geeft ons input voor de kleuren. In 2019 werden die bepaald door Yamaha en niet door Valentino. Hij heeft natuurlijk kleine elementen zoals kleurtjes, logo’tjes en bepaalde sponsoren. Uiteindelijk wordt alles gerund door het VR46-team, daar luisteren we naar.”