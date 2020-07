Niet blessure, maar achterband is grootste probleem Dovizioso

“Mijn gevoel met de nieuwe achterband is niet heel goed, dat is waar we ons momenteel op concentreren”, gaf Dovizioso woensdag na de testdag in Jerez aan. “We hebben meer snelheid nodig, maar de manier waarop ik met de motor rijd is niet goed. We gebruiken het potentieel van de nieuwe banden niet. We zijn wat dat betreft erg blij dat we vandaag al een begin hebben kunnen maken, het was belangrijk om vrijdag niet op deze manier te starten. Het was erg goed om er op een ontspannen manier mee bezig te zijn, we hadden vandaag de tijd.”

Die nieuwe achterband vergt van elke fabrikant een aanpassing, maar Ducati lijkt op dit moment het hardst getroffen door het nieuwe Michelin-rubber. De constructie van de achterband is aangepast en dat moet in de basis meer grip opleveren. Volgens de zoekende Dovizioso is het een significante verandering en gaat het dit seizoen veel invloed hebben. “De manier waarop Michelin die band gebouwd heeft, is er meer potentieel maar het is anders. Ik ben er nog niet blij mee. Mijn rondetijd was niet slecht, maar het was niet goed genoeg om bovenaan te staan. Daar moeten we aan werken en de test heeft daarbij geholpen. In Qatar hadden we voor het podium kunnen vechten, maar elk circuit is anders”, refereert Dovizioso aan de hitte in Jerez. “Zeker met een baantemperatuur van 58 graden. Deze band gaat dit seizoen veel invloed hebben, we moeten snel een oplossing vinden.”

Bijna drie weken geleden ging Dovizioso tijdens een regionale motorcrosswedstrijd in Italië onderuit en brak daarbij zijn sleutelbeen. Nog dezelfde dag ging de coureur onder het mes. Na een intensieve revalidatie stond Dovizioso nagenoeg fit aan de start in Jerez. “Mijn fysieke toestand is echt goed. In de twee weken die we hadden hebben we perfect gewerkt. De mensen om mij heen hebben me heel goed geholpen. Een dag na de operatie kon ik m’n sleutelbeen alweer bewegen. Ik voel geen pijn als ik aan het rijden ben. Ik was wel nieuwsgierig. De MotoGP-machine is erg stijf, erg krachtig. Je weet niet hoe het gaat tot je op de motor kruipt. Alles werkte goed. Ik heb nog een beetje pijn op de plek van het litteken, maar dat komt omdat m’n pak daar drukt. Het sleutelbeen voelt heel erg goed, ik ben blij dat we dat in ieder geval weten.”