Vijf dingen om naar uit te kijken tijdens het MotoGP-seizoen 2020

Iedereen gretig, bijna iedereen fit

In februari was de toestand van de schouder van Marc Marquez het gesprek van de dag in de MotoGP-paddock. Weer had de coureur na afloop van het vorige seizoen een operatie moeten ondergaan, maar het herstel verliep deze keer moeizamer. Het draaide niet zozeer om de pijn die zich voordeed, Marquez kon gewoon niet de volledige kracht gebruiken op de machine. De eerste race van het seizoen zou volgens Honda-teambaas Alberto Puig ‘een hel’ geworden zijn voor de zesvoudig wereldkampioen in de hoogste divisie. Dat er een streep door de GP van Qatar ging, kwam de Spanjaard dus helemaal niet zo slecht uit. Nu is hij fit en het is even geleden dat Marquez zonder pijntjes of blessures aan het seizoen begon. Ook de andere rijders hebben de coronapauze gebruikt om van oude kwaaltjes af te komen. Alleen Andrea Dovizioso ging in de fout tijdens een regionale motorcrosswedstrijd in Faenza. De coureur klapte op zijn MX-fiets onderuit en kwam pijnlijk op zijn schouder terecht. Het sleutelbeen was gebroken en dat kwam – drie weken voor de start van het seizoen – op een zeer ongelukkig moment. Ondanks dat de Ducatisten zeker weten dat Dovizioso ‘fit’ aan de start zal staan, moet de schrik er toch inzitten bij de vice-wereldkampioen.

Compact wedstrijdprogramma

De afgelopen twee seizoenen wist Marquez de titelstrijd telkens vroegtijdig te beslissen. Nu staan de verhoudingen voor de start van het seizoen al op scherp, want het seizoen is een stuk korter dan aanvankelijk gepland was. Voorlopig staan er dertien races op de nieuwe kalender en het is nog maar zeer de vraag of daar nog een paar bijkomen. De Amerikaanse ronde waar men in het najaar op hoopte, gaat er in ieder geval niet komen. Het is de vraag of het realistisch is om meer overzeese races te organiseren, zeker nu de tijd begint te dringen. Buiten kijf staat dat het compacte wedstrijdprogramma de druk op gaat voeren bij de coureurs. Elke misstap telt dubbel, blessures zijn desastreus voor elke hoop op een kampioenschap. Dat zullen de coureurs zich realiseren, maar het is de vraag of ze er ook daadwerkelijk iets mee doen. Gaat een coureur van het kaliber Marquez minder risico nemen omdat hij zich geen DNF kan veroorloven? Dat is anno 2020 haast ondenkbaar. En toch zullen er coureurs zijn die in de val van de overmoed trappen.

Nieuw rubber van Michelin

Michelin, de officiële bandenleverancier van de MotoGP, heeft voor dit seizoen een nieuw type achterband geïntroduceerd. Tijdens de zes dagen dat de coureurs echt hebben kunnen werken met het nieuwe rubber werd al duidelijk dat het verschil significant is. De Franse producent heeft voor de nieuwe achterband een andere constructie toegepast die in de basis meer grip op moet leveren. Dit zorgt echter wel voor problemen bij verschillende constructeurs. Voor Honda en Ducati zorgde de nieuwe band ervoor dat de gripbalans niet langer accuraat was, met name bij Ducati was men niet bepaald te spreken over het nieuwe rubber. De grip aan de achterkant gaf de rijders van Yamaha en Suzuki juist de kans om nog meer bochtensnelheid mee te nemen. Het is een terrein waar verschil gemaakt kan worden en met de beperkte ervaring die men tot nu toe heeft gaat het aanpassingsvermogen van de verschillende rijders en teams van cruciaal belang zijn.

Technisch niveau ligt nog hoger

Het huidige rijdersveld is weer sterker dan voorgaande jaren, maar ook op gebied van het materiaal hebben de minder sterke fabrikanten uit de afgelopen jaren weer een stap gezet. Uit de achterhoede hebben KTM en Aprilia weer een stap gezet, al moet in het laatste geval nog blijken of de betrouwbaarheid ook op orde is. Suzuki stond er vorig seizoen al heel goed voor en lijkt ook nu weer progressie geboekt te hebben. Ook de Yamaha-rijders hebben zich in aanloop naar het seizoen positief uitgelaten over de stand van zaken bij het merk uit Hamamatsu. Honda beleefde een moeizaam winterseizoen waarin het pas op de laatste dag van de pre-season test een doorbraak boekte met de aerodynamische onderdelen van de motor. Het merk steunt grotendeels op het succes van Marc Marquez, het is de vraag of de andere rijders ook competitief kunnen zijn op de nieuwe versie van de RC213V. Tot slot Ducati. Het merk worstelt nog altijd met de bochtentechniek van de GP20, niet in de laatste plaats vanwege de nieuwe achterband. Het hele startveld schuift in potentie dichter naar elkaar toe, al is het de vraag wat de teams na de pre-season test nog gevonden hebben.

Invloed van de transfermarkt

Er zijn nog wel wat onbeantwoorde vragen op de rijdersmarkt voor 2021 en de antwoorden daarop komen waarschijnlijk in de eerste races van het nieuwe seizoen. Valentino Rossi gaat zijn carrière vervolgen bij Petronas Yamaha SRT, maar wat gaat Andrea Dovizioso doen? De Italiaan ligt in een spagaat met Ducati en overweegt zelfs een sabbatical om later terug te keren. Ook bij Aprilia zijn nog wat vragen onbeantwoord en hoe zit het met Cal Crutchlow? De LCR Honda-rijder moet plaatsmaken voor Alex Marquez, die nog voordat hij een meter gereden heeft een stapje terug moet doen. Trekt hij richting Aprilia? Heeft het merk voldoende progressie geboekt om de enige Brit op de MotoGP-grid over te halen voor nog een stint? Of maakt Crutchlow zijn woorden over een eventueel afscheid waar en maakt hij ruimte voor jong talent? Over die jongere coureurs gesproken: in de Moto2-klasse rijdt genoeg talent rond, maar het is de vraag of zij met dit complexe seizoen de kans krijgen hun debuut te maken in 2021.