Crutchlow verrast door Honda's keuze voor Espargaro

Eerder deze week bevestigde Honda de komst van voormalig Moto2-kampioen Espargaro. De Spanjaard heeft een tweejarig contract getekend bij de formatie onder leiding van Alberto Puig. Het betekent dat nieuwkomer Alex Marquez ‘een stap terug’ doet richting LCR Honda, Cal Crutchlow moet daarom aan het eind van dit jaar vertrekken bij de renstal uit Monaco. Hoewel het verliezen van zijn plek niet meteen als een verrassing kwam voor Crutchlow, zette de drievoudig racewinnaar in de MotoGP wel zijn vraagtekens bij de beslissing van Honda om Espargaro binnen te halen. Vooral op basis van zijn prestaties in de hoogste divisie van de wegracerij, Espargaro stond in zes seizoenen slechts één keer op het podium.

“Ik was niet erg verrast”, verklaarde Crutchlow over het verliezen van zijn plek bij LCR, “maar ik was wel verbaasd over de keuze voor de nieuwe rijder. Dit is niet respectloos, maar als je er realistisch naar kijkt zou het gevoel of het scenario anders geweest zijn als ze iemand als Andrea Dovizioso gekozen hadden. Maar ze hebben nu iemand gekozen met zes jaar ervaring in de MotoGP en maar een podium. Dan verplaatsen ze Alex ook nog, dat is voor hem een slechte situatie om direct de plek in het fabrieksteam kwijt te zijn. Maar zoals ik eerder zei, ik heb absoluut geen negatieve gevoelens tegen Honda. Ik heb vijf mooie jaren gehad, we hebben mooie resultaten gescoord met drie overwinningen en twaalf podiums. Zonder hen zou ik dat niet bereikt hebben.”

Marquez: "Positieve stap voor Alex"

Espargaro en Marquez kennen elkaar goed uit de 125cc en Moto2 waar ze elkaars rivalen waren. Marc Marquez ‘respecteert’ de beslissing van Honda om het team op deze manier samen te stellen voor 2021 en noemt de overstap van jongere broer Alex naar LCR ‘een positieve stap’. “Ik heb me nooit uitgesproken over wie m’n partner zou worden bij het team”, benadrukte Marquez. “Het zou voor mij niet anders zijn. Ik respecteer de beslissing van Honda, net zoals ik dat deed na de speciale situatie met Jorge [Lorenzo]. Ik weet dat Honda zoekt naar het beste voor het team. Ze geloven dat Pol mijn partner moet worden en dat Alex met fabriekssteun voor LCR gaat rijden."

Het gebrek aan ervaring van Alex Marquez is niet de enige drijfveer voor Honda om een oudere coureur te halen, in de jacht op wereldtitels kan Marquez de steun van een competitieve teamgenoot ook goed gebruiken. "Pol heeft meer ervaring in deze klasse. Ik denk dat het een positieve stap is voor Honda en Alex. Het is niet normaal om direct naar het fabrieksteam te gaan. Ik ben er wel een voorbeeld van, maar het is logischer om eerst een tijd voor het fabrieksteam te rijden zoals Franco Morbidelli, Fabio Quartararo of Casey Stoner. Hij krijgt steun van de fabriek. Ik ben blij voor hem, het is positief voor Alex. Hij krijgt de kans om zichzelf in de MotoGP te bewijzen.”

Met medewerking van Lewis Duncan