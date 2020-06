Dovizioso breekt sleutelbeen tijdens MX-wedstrijd

Dovizioso deed – bij hoge uitzondering en met toestemming van Ducati – mee aan een regionale motorcrosswedstrijd in Emilia Romagna. Hij kwam ten val en viel daarbij hard op zijn linkerschouder, liet een ooggetuige weten. Na het incident werd Dovizioso naar het ziekenhuis van Forli gebracht. Italiaanse media maakten melding van het gebroken sleutelbeen, Ducati bevestigde het nieuws zondagmiddag. "Onder normale omstandigheden zou een operatie niet nodig zijn, maar we hebben besloten het toch te doen om ervoor te zorgen dat hij 100 procent is als we in Jerez komen", liet Ducati weten in een korte verklaring.

De Italiaan kreeg toestemming voor het deelnemen aan een MX-wedstrijd om vorm op te bouwen richting de herstart van het MotoGP-seizoen, dat op 19 juli start met de Grand Prix van Spanje. Het is niet bekend hoe de coureur er precies aan toe is, maar een potentiele sleutelbeenbreuk komt behoorlijk ongelukkig met nog zo'n korte tijd tot de start van het seizoen. MotoGP-rijders komen op woensdag 15 juli alweer in actie voor een eendaagse test op het circuit van Jerez. Ook zou het eventueel missen van een race grote gevolgen kunnen hebben voor de titelcampagne. Op dit moment staan er slechts dertien races op het programma.

Nog voordat het nieuws over de crash van Dovizioso naar buiten kwam, sprak manager Simone Battistella met de Gazzetta dello Sport over de onderhandelingen tussen zijn pupil en Ducati. "Voor mij is het 99 procent zeker dat we het contract verlengen", vertelde Battistella. "We wilden eerst de details voor dit jaar uitwerken en daarna was het een goed moment om uit te kijken naar 2021. Na de gesprekken heb ik van Ducati begrepen dat ze graag een akkoord willen sluiten, maar er staat nog niets op papier."

Ducati heeft recent laten weten dat het geen haast heeft met het vastleggen van Dovizioso.