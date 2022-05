Hij was de huizenhoog favoriet voor de MotoGP-wereldtitel, nog voordat er ook maar een meter gereden was. Ducati had in 2021 de beste machine gebouwd en Francesco Bagnaia zou het hele spulletje in 2022 wel even oprollen. Zeker met de onrust in het Yamaha-kamp, waar Fabio Quartararo ontevreden was over de ontwikkeling, of eigenlijk het gebrek daaraan. Ducati gaf in het voorseizoen wel een aardige indruk, maar snel werd duidelijk dat de nieuwe GP22 nog niet op het niveau zat van de machine waar Ducati vorig jaar mee op de proppen kwam. In de eerste races werd dat ook duidelijk. De GP21 was – vooral met Enea Bastianini in het zadel – heel sterk in de openingsfase.

De zoektocht naar houvast

Na vier races had Bastianini twee overwinningen, maar daar stonden ook twee matige resultaten tegenover. Na vier races was de jonge Italiaan de leider in het kampioenschap met een gemiddelde van 15,25 punten per wedstrijd. Geen slecht gemiddelde als we kijken naar de afgelopen seizoenen, maar uiteraard was het in die fase nog veel te vroeg om naar het kampioenschap te kijken. Het MotoGP-kampioenschap bestaat dit jaar voor het eerst uit 21 races, het seizoen is langer dan ooit. Het betekent ook dat er nog heel veel kan gebeuren. Maar na vier races met hele willekeurige resultaten en tien verschillende coureurs op het podium, waren veel mensen wel toe aan iets meer houvast in het startveld. Daarom werd met smart gewacht op de eerste Europese races, die meer duidelijkheid zouden brengen.

De Grand Prix van Portugal bracht wel degelijk duidelijkheid, al was er wel wat fantasie voor nodig om echt goede conclusies te trekken uit een weekend vol willekeur. Want bezeerde Francesco Bagnaia zich in de kwalificatie niet heel lelijk? De Italiaan kreeg een nieuwe dreun na toch al een paar pijnlijke races. En toch was het Bagnaia, die zich na de Grand Prix van Portugal een winnaar voelde. Hij moest in die race helemaal van achteren starten en verbeet de pijn om acht WK-punten te scoren. In lijn met de rest van zijn seizoen niets bijzonders. Achter de schermen had Bagnaia de knop omgezet en had hij gevonden waar hij al weken naar op zoek was.

“We hebben heel lang gewerkt aan een manier om de motor op mij aan te passen, maar we kregen het niet voor elkaar”, zei Bagnaia. In Portimao werd een doorbraak bereikt. Het aanpassen van de motor was helemaal niet het wondermiddel om Bagnaia weer competitief te maken. Het waren subtiele veranderingen in de stijl, die de voormalig Moto2-wereldkampioen de kans gaven om wel het uiterste uit de machine te halen. Inmiddels heeft Bagnaia ontdekt waar de sterke punten van de nieuwe Ducati liggen en is hij er echt. “Fysiek ben ik er nog niet helemaal”, wijst hij op zijn schouderblessure, maar: “Qua rijden ben ik er weer helemaal.”

Quartararo moet Bagnaia gewoon weer vrezen

De Grand Prix van Spanje onderstreepte de uitspraak van Bagnaia en Fabio Quartararo zag het van dichtbij. Beide coureurs hadden in VT4 het superieure racetempo en hadden in de 25 ronden durende wedstrijd in Jerez niets te vrezen van de concurrentie. Daarmee worden de verhoudingen steeds duidelijker, maar wordt ook duidelijk dat Bagnaia op de sterkste punten van Quartararo weer een paar stappen gemaakt heeft. De Yamaha M1 staat bekend om haar superieure bochtensnelheid, maar Ducati heeft de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt op dit vlak. Bovendien kan Quartararo extreem hard remmen met zijn motor, iets wat de Ducati al langere tijd heel goed kan. Op beide vlakken heeft Bagnaia nu zijn ‘mojo’ gevonden met de GP22. “Vorig jaar reed ik al met meer bochtensnelheid”, zegt Bagnaia. “Nu is de motor anders en heb ik mijn stijl aangepast. Ik heb geprobeerd goed te worden in het remmen en het ingaan van de bochten. We hebben het over een paar tienden, het verschil is niet groot. Maar het grootste verschil is dat ik nu sneller de bochten in kan duiken.”

Het zijn signalen die Quartararo moet opvangen als een bedreiging voor zijn positie. De Fransman was verbaasd dat hij na de Grand Prix van Portugal ineens aan de leiding stond in het kampioenschap, maar moet elke race tot het uiterste gaan om Bagnaia aan het eind van dit jaar achter zich te houden. En toch is er een groot verschil. Vorig jaar had Quartararo 105 punten na de eerste zes races, nu zijn het er 89. “Ik kan niet conservatief zijn”, reageert Quartararo met een glimlach als hij de vraag krijgt waar hij sterk voor de dag kan komen. “Ik moet elke keer mijn best doen en dat doe ik ook. In Amerika werd ik zevende en daar was ik helaas blij mee. Waarom ik blij was? Ik had alles gegeven, meer kon ik niet doen. Dat was mijn plek. Ik vecht net zo hard voor de zevende plek als voor de overwinning. Ik zal overal op de limiet moeten rijden en weet dat er circuits komen waar we problemen krijgen.”

Consistentie is de sleutel tot succes

Quartararo denkt aan Mugello en Barcelona, circuits met lange rechte stukken. Daarentegen moet hij op circuits waar de Yamaha sterk is (denk aan Assen en de Sachsenring) zijn kansen pakken. “Ik rij op de limiet en heb echt niets over", gaat Quartararo verder. “Het is waar dat de andere Yamaha’s meer moeite hebben, maar dat is niet mijn probleem. Ik heb al genoeg aan mezelf om snel te zijn, daar kijk ik vooral naar.” Het lijkt er inmiddels op dat Quartararo een nieuw contract bij Yamaha gaat tekenen, maar als iets de afgelopen weken duidelijk is geworden is het wel dat Yamaha op dit moment heel erg afhankelijk is van El Diablo. Of Quartararo nog veel vooruitgang gaat boeken met het huidige pakket, is niet helemaal duidelijk. Maar het geeft in ieder geval te denken voor Quartararo, die zondag na drie ronden wist dat het heel lastig zou worden om Bagnaia te verschalken. Anderzijds kijkt Bagnaia nog altijd tegen een achterstand van zo'n 33 punten aan, een aardige marge als Quartararo constant blijft scoren. Wat dat betreft wordt het voor beide rijders heel belangrijk om constant te presteren.

De Grand Prix van Spanje heeft de toon gezet voor de volgende, fascinerende fase van het kampioenschap. Een kampioenschap dat met de overwinning van Bagnaia in Jerez écht begonnen is.