Marquez na beste race van het jaar: “Dit kan niet elk weekend”

Marc Marquez rekende voor de race uit dat hij maximaal voor de vijfde plek zou kunnen rijden, maar al vroeg in de wedstrijd vond hij zijn plek in het groepje dat om het laatste podiumplekje reed. Van het drietal had Aleix Espargaro het beste racetempo, zat Marquez te zoeken naar een gaatje bij Jack Miller op de derde plek. Pas toen de Australiër in de tweede helft van de wedstrijd een foutje maakte, kwam er een mogelijkheid voor Marquez. Dat hij op datzelfde moment bijna onderuitging en de derde plek meteen verloor aan de snellere Espargaro, kon Marquez wel accepteren. Hij is van mening dat hij tegen zijn eigen plafond reed in de wedstrijd van zondag.

“Ik ben tevreden, dit was voor ons het maximale”, stelt Marquez vast. “Ik had een goede start moeten maken en dat lukte niet, ik raakte Aleix en kwam ook bijna tegen Jack aan. Ik zat klem. De race was een kwestie van overleven, zorgen dat ik mijn krachten spaarde en afwachtte wat er de laatste ronden zou gebeuren.” Dat er na de race voor het eerst dit seizoen een glimlach vanaf kon, was veelzeggend. Vooral zijn save in een poging om Miller en Espargaro achter zich te laten, was een van de memorabele momenten uit de race. “Ik moest de aanval op Miller inzetten om Aleix achter me te houden, ik wist dat hij iets sneller was”, legt hij de actie uit. “Ineens was ik de motor kwijt, het was een goede save. We hebben laten zien dat we altijd voor het maximale gaan, of we nu voor de vierde of zesde plek vechten. En die save? De fans in Jerez tilden mij weer van de grond.”

Een week geleden bleef de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen nog gedesillusioneerd achter toen hij in Portugal op zestien seconden van dagwinnaar Fabio Quartararo aan de finish kwam. Marquez leek in Jerez behoorlijk comfortabel op de nieuwe RC213V, maar de Spanjaard ontkent dat hij iets nieuws gevonden heeft om zich beter te voelen op de nieuwe machine. “Ik zou graag toegeven dat het zo is, maar helaas”, zegt Marquez. “Het is nog altijd dezelfde motor als waar we in Qatar mee begonnen en we moeten blijven leren over deze machine. Mijn redding was in een bocht naar links, normaal zou ik naar rechts iets beter moeten zijn, maar daar heb ik toch nog wel moeite mee. We hebben een goede race gereden, we hebben tot het einde gevochten en dat is wat ik uit deze race zal meenemen.”

Met racewinnaar Francesco Bagnaia en regerend wereldkampioen Fabio Quartararo ver voor de rest, was het voor de andere coureurs een kwestie van schade beperken. Marquez heeft naar eigen zeggen alle registers open moeten trekken om een resultaat te halen in Jerez. “We hebben dit weekend kunnen redden, maar dat lukt je zeker niet elk weekend. We hebben echt meer snelheid nodig. Als ik eerlijk ben, hebben we dit weekend gepresteerd op een strategie, door anderen te volgen in Q2, door agressief te starten en een hele tactische race te rijden. Ik dacht dat ik vijfde zou worden, achter de podiumklanten en een paar anderen. Ik had zelfs een moment in de race dat ik dacht dat ik de loterij gewonnen had, maar Aleix had iets meer snelheid. Ondanks alles ben ik blij met hoe het gelopen is, maar we zijn er nog lang niet.”