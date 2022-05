Bagnaia verslaat Quartararo in spannende Grand Prix van Spanje

In de afgelopen coronajaren kwam de MotoGP gewoon naar het Circuito de Jerez, maar het was qua sfeer nooit zoals in het verleden. De ambiance op het circuit deed zondagochtend weer denken aan vervlogen tijden. Nog voor zonsopkomst stroomden de heuvels rond het 4,4 kilometer lange circuit vol. De fans kregen in Moto2 en Moto3 al prachtige races voorgeschoteld, maar zaten klaar voor het hoofdmenu: de MotoGP Grand Prix van Spanje. Francesco Bagnaia mocht van pole-position vertrekken, hij was de eerste Ducati-coureur die pole op Jerez haalde sinds Loris Capirossi in 2006. Hij had Fabio Quartararo en Aleix Espargaro naast zich op de eerste startrij voor een wedstrijd over 25 ronden.

De polesitter maakte de beste start en was het vlugst bij de eerste bocht, voor Quartararo. Aleix Espargaro verknalde zijn start en verloor verschillende plekken. Het gaf Jack Miller kans om naar voren te komen en de derde plek te pakken, voor Takaaki Nakagami en Marc Marquez. Alex Rins moest opnieuw van achteren komen en maakte ditmaal geen beste start. Hij boekte geen winst, maar viel juist terug. Jorge Martin had ook een dramatische start. Bij de eerste passage van de Jorge Lorenzo-bocht gleed hij onderuit. Hij stevende daarmee af op een vierde achtereenvolgende DNF. In dezelfde bocht ging ook Stefan Bradl onderuit, maar hij kon zijn weg vervolgen.

Bagnaia en Quartararo een klasse apart

De kopstart van Bagnaia was cruciaal om Quartararo in de eerste fase van de race in toom te houden. De Fransman had het beste racetempo, maar inhalen met de Yamaha is dit seizoen al meerdere keren heel lastig gebleken. Bagnaia dicteerde het tempo en Quartararo kon volgen. Achter het tweetal lag Miller op de derde plek, maar hij had in eerste instantie geen antwoord op de snelheid van de beide koplopers. Zo ontstond er na een paar ronden al een gaatje tussen de eerste twee en de rest. Marquez zat kort achter de Australiër, nadat hij Nakagami aan het eind van de eerste ronde hardhandig aan de kant zette. De Japanner verloor een paar plekken. Espargaro herpakte zich intussen na een moeizame start.

Diverse outsiders verloren de aansluiting met de voorkant van de race. Alex Rins ging aan het eind van de negende ronde bijna onderuit. In bocht 12 moest hij door de grindbak om overeind te blijven. Rins verloor veertien seconden en lag de volgende passage op de 22ste plek. Daarmee zou hij averij oplopen in het kampioenschap, Quartararo had een stem in hoe groot die averij zou worden. Niet veel later was ook de race van Johann Zarco voorbij. Na een sterke tweede plek in Portimao eindigde hij zijn race met een crash in bocht 4. Ook HRC-testrijder Bradl haalde de finish niet. Na een tweede valpartij in de twaalfde ronde gaf hij de pijp aan Maarten.

Miller en Marquez duelleren om P3

Bagnaia en Quartararo waren met de noorderzon verdwenen en de strijd om de derde plek ging tussen Miller en Marquez. De Spanjaard zat kort op het achterwiel van Miller, maar inhalen was nog niet eenvoudig. Espargaro zat ook nog in het spoor, maar liet iets meer ruimte. Hij bekeek het gevecht om de derde plek vanaf de eerste rij met de wetenschap dat hij op versleten banden het beste tempo had van het drietal. Zij waren de koplopers al lang en breed uit het zicht verloren en konden zich volledig concentreren op de derde plek. Joan Mir deed nog een poging om aan te sluiten, maar de Suzuki-rijder had niet de snelheid van zijn voorgangers.

Vooraan hield Bagnaia zijn tempo vast. Hij klokte de ene na de andere lage 1.38’er, maar Quartararo leek intussen toch wat problemen te krijgen met de voorband. Het Michelin-rubber kreeg er op het warme Jerez toch behoorlijk van langs en de Fransman moest een gaatje laten om zijn voorband niet helemaal gaar te koken. Quartararo controleerde de tweede plek vervolgens op zo’n zeven tienden van Bagnaia. Zij hadden niets te dulden van Miller en de andere rijders die streden om de derde plek.

Bij het ingaan van het laatste kwart deed Marquez voor het eerst een poging om Miller te grazen te nemen in de Jorge Lorenzo-bocht, maar het was een vergeefse poging. De Aussie hield knap stand terwijl Marquez langzaam maar zeker het beste van zijn banden gevraagd had. In de 21ste ronde veerde het publiek op van de banken toen Miller even te wijd ging in de vijfde bocht en Marquez zijn kans schoon zag om de derde plek over te nemen. Miller probeerde direct te counteren, maar dat lukte niet. Pas in de laatste bocht ging Miller er weer voorbij, maar dat kwam omdat Marquez te wijd ging en bijna ten val kwam. Marquez wist de motor overeind te houden, maar verloor twee plekken. Espargaro ging in een keer door naar de derde plek terwijl Miller op zijn beurt Marquez weer wist te pakken.

Bagnaia geeft Quartararo geen kans

Het leek er sterk op dat de aanval van Espargaro op het juiste moment kwam, hij kon direct een kloof slaan richting Miller en Marquez. Vooraan waren er nog drie ronden te gaan voor de koplopers en had Bagnaia een voorsprong van een halve seconde op Quartararo. De Fransman probeerde wel om de aansluiting te krijgen, maar het leek een onmogelijke opgave voor de Yamaha-kopman.

Bij het ingaan van de laatste ronde bleef de marge gelijk en tot een ultieme laatste poging in de Lorenzo-bocht kwam het niet. Bagnaia pakte zijn eerste overwinning van het seizoen in Jerez, voor Quartararo. De Fransman kwam door zijn tweede plek wel alleen aan de leiding van het wereldkampioenschap. Met een achterstand van tien seconden kwam Aleix Espargaro op de derde plek aan de finish. Marquez versloeg Miller toch nog in de laatste ronde, de Spanjaard eindigde op de vierde plek voor de Jerez-winnaar van vorig jaar. Joan Mir kwam als zesde aan de finish voor Nakagami en Ena Bastianini.

Marco Bezzecchi pakte zijn eerste top-tien in de MotoGP, de VR46-coureur kwam als negende aan de finish. Brad Binder maakte namens KTM de top-tien compleet. Pol Espargaro bleef op de elfde plek steken, voor Miguel Oliveira en Alex Marquez. Na een beroerde start viel Maverick Viñales terug naar de twintigste plaats, maar hij kwam terug tot de veertiende. Na een goed weekend eindigde Franco Morbidelli slechts op de vijftiende plek.

Alex Rins had voor de start van de race hetzelfde aantal punten als Quartararo, maar kwam na zijn uitstapje in de twaalfde bocht niet verder dan de negentiende plek.

De volgende race op de MotoGP-kalender is de Grand Prix van Frankrijk. Deze wordt verreden op zondag 15 mei.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Spanje