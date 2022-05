Bagnaia langzaam weer op niveau: “Het vertrouwen groeit”

Ducati begon als huizenhoog favoriet aan het huidige seizoen, maar de nieuwe GP22 was aan het begin van het seizoen niet competitief. Bagnaia concludeerde dat de fabrieksrijders simpelweg te veel hooi op hun vork hadden en daarom niet goed voorbereid waren op de eerste races van het seizoen. In de Grand Prix van Portugal boekte Bagnaia al vooruitgang met de machine, maar dat werd daar amper zichtbaar omdat de regen nagenoeg het hele weekend met bakken uit de hemel kwam. Bagnaia begon vrijdag in Spanje anoniem, maar eindigde in de tweede vrije training op de derde plaats.

“We zijn in Portimao begonnen met dezelfde afstelling als waar we vorig jaar mee reden”, zegt Bagnaia. “We hadden wat meer tijd nodig om aan de andere motor te wennen, meer nog dan dat ik zelf moest wennen. Het voelt nu stukken beter, ik heb mijn stijl een beetje moeten aanpassen. Met de oude motor was het makkelijker om te remmen omdat de aero meer hielp. Uit de data blijkt dat we vorig jaar ongeveer dezelfde tijd konden rijden, maar dat ik harder moest remmen. Nu heb ik meer snelheid bij het ingaan van de bochten, de lijn vasthouden is makkelijker. Dat is het grootste verschil tussen beide motoren. Nu we werken aan dezelfde motor is het voor mij ook makkelijker om mezelf te verbeteren, dat is veel beter.”

Het zorgt ervoor dat het vertrouwen langzaam maar zeker terugkeert. “Ik hoop het”, reageert hij op de vraag of de oude ‘Pecco’ weer terug is. “Ik ben blij met wat we tot nu toe laten zien. We hebben vanaf de start van het seizoen hard gewerkt en langzaam maar zeker komen we weer op ons niveau. In Portimao voelde ik me al snel, maar we hadden pech met de omstandigheden. In Jerez zijn we doorgegaan waar we in Portimao gestopt waren, het gevoel is er weer. Ik kan hard remmen, ik kan veel snelheid meepakken de bochten in. Dat ontbrak er tot nu toe aan, maar dat hebben we nu eindelijk weer gevonden. Dat heeft me geholpen, maar nu de omstandigheden goed zijn kan ik me ook gewoon op mezelf concentreren.”

In de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal ging Bagnaia hard onderuit. Hij bezeerde daarbij zijn schouder. “Ik kan daardoor niet veel ronden rijden”, zegt Bagnaia, die in de middag begonnen is met het nemen van pijnstillers. “Ik moet mezelf sparen voor de race, maar het is makkelijker om op racetempo rondjes te rijden dan dat ik voor een snelle tijd moet gaan. In de eerste ronden van de eerste training had ik veel beweging in de motor en dat leverde pijn op, maar het beperkt me niet om snel te gaan. Ik voel zeker pijn, maar dat is normaal.”