Nakagami loopt knieblessure op bij MotoGP-testcrash in Jerez

De LCR Honda-coureur ging ruim een uur na de start van de sessie onderuit in de eerste bocht. Hoewel de machine zonder al te veel schade uit de strijd kwam, bezeerde Takaaki Nakagami wel zijn knie in het incident. Op het circuit werden röntgenfoto’s gemaakt. Die weten uit dat er geen breuken ontstaan waren. Nakagami voelde echter pijn aan zijn kniebanden. Rond het middaguur heeft het Monegaskische LCR Honda in een korte verklaring laten weten dat Nakagami niet meer in actie komt op Jerez. “We zullen hem naar Barcelona vliegen waar hij een MRI-scan zal ondergaan om de exacte blessure vast te stellen”, laat het team weten over de coureur die zondag in de Spaanse GP op de zevende plek eindigde.

Nakagami had op het moment van de crash zestien ronden gereden met een 1.38.289 als snelste tijd. De Japanner vecht momenteel voor lijfsbehoud bij LCR Honda. Hij heeft in vijf seizoenen MotoGP nog geen podium gescoord, maar werd al wel twee keer vierde. Honda Team Asia heeft met Ai Ogura een veelbelovend talent in de coulissen staan. Hij won zondag de Grand Prix van Spanje in de Moto2-klasse en wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar de LCR-formatie. Bij dat team is de door Idemitsu gesponsorde plek voorbehouden voor een Japanse coureur.

De MotoGP-test in Jerez is de eerste van drie post-race testdagen dit seizoen. Johann Zarco stond om 13.00 uur aan de leiding met een 1.37.136.