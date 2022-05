Quartararo kon Bagnaia niet verslaan: “Wist na drie ronden genoeg”

“Ik maakte een hele goede start, maar Pecco remde ontzettend goed voor de eerste bocht”, zei Fabio Quartararo, die wel kon leven met de tweede plek achter Bagnaia. De Italiaan had zich voorgenomen Quartararo direct bij de keel te grijpen en de Yamaha-kopman zag dat in de praktijk. “Hij was heel sterk in de eerste ronden. Ik wist dat het moeilijk zou worden als ik hem niet in de eerste paar ronden zou kunnen pakken. Dan zou de druk in de voorband verder oplopen, en dat gebeurde ook. Tijdens de race ben ik een beetje achter hem gebleven, het was onmogelijk om echt dichtbij te rijden. De voorkant bewoog erg veel, de temperatuur liep daardoor ook op.”

Quartararo zat een groot deel van de race op zeven tienden achterstand van de Ducati-kopman en zette in de laatste fase nog eens aan in een poging Bagnaia onder druk te zetten. “Ik moest hem laten gaan, maar wilde het aan het eind nog wel proberen”, aldus Quartararo. “Ik kwam iets dichterbij, maar ik ging te wijd in bocht 11 en kon hem niet meer inhalen. Ik ben wel blij, we hebben onszelf verbeterd als we geen vrij baan hebben. Dat is goed nieuws voor de komende races. Ons racetempo was vergelijkbaar, ik ben heel blij met de tweede plek. Het tempo lag hoog.”

Francesco Bagnaia bijhouden was één ding, hem inhalen was een tweede. “Hij was niet onverslaanbaar, daarvoor zat ik er te dicht op”, liet Quartararo bij Canal+ optekenen. “Maar het is moeilijk inhalen, dat is altijd zo op dit circuit. Ik was vorig jaar in bocht 12 iets sneller dan de rest, maar dit jaar helaas niet. Ik heb het geprobeerd, maar inhalen was onmogelijk en ik kan mezelf wat dat betreft niets verwijten. Ik ben van begin tot eind blijven pushen en de afstand op de derde plek was heel groot. Ik denk dat we op een ander niveau reden.”

In het MotoGP-kampioenschap staat Quartararo nu zeven punten voor Aprilia-rijder Aleix Espargaro, die zondag op de derde plek eindigde.