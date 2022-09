Voorafgaand aan het raceweekend op MotorLand Aragon werd verwacht dat Aprilia mee zou kunnen doen om de overwinning, nadat het merk de afgelopen jaren goed presteerde op het Spaanse circuit. Hoe anders liep het weekend uiteindelijk. Twee crashes op vrijdag en een moeizame VT3 op zaterdag dwongen Aleix Espargaro tot deelname aan Q1, die hij wist te overleven om vervolgens naar de vierde startplek te rijden in Q2. In de race bleef de strijd om de zege tussen Francesco Bagnaia en Enea Bastianini buiten bereik voor de Spanjaard, maar door Brad Binder in de laatste ronde in te halen pakte hij wel zijn eerste podiumplek sinds de GP van Italië. Espargaro heeft daardoor nog maar 17 punten achterstand op WK-leider Fabio Quartararo, die na een botsing met Marc Marquez in de eerste ronde al uitviel.

Ondanks de hoge verwachtingen voorafgaand aan het weekend is Espargaro niet teleurgesteld dat hij niet om de zege kon strijden. "Nee, want ik maakte vrijdag een grote fout. Ik ging twee keer onderuit en verloor veel tijd op de baan, maar ook vertrouwen", legt de Aprilia-fabrieksrijder uit. "Zaterdagochtend was ik heel langzaam en kreeg ik de motor niet in de top-tien. Ik werd iedere sessie echter iets beter en reed een solide kwalificatie, maar in de race kwam ik iets te laat vooraan aan. Pecco [Bagnaia] en Enea [Bastianini] reden dit weekend echt op een heel hoog niveau. Je hoeft daarvoor alleen maar naar hun rondetijden in de kwalificatie en de race te kijken. Ik dacht dat we iets dichterbij zouden staan, maar gezien de start van het weekend ben ik blij."

Het gevolg van het incident was dat Espargaro vanaf de derde training opnieuw zijn vertrouwen moest opbouwen. Dat dit tot een derde plek leidde, is volgens de coureur uit Granollers goed voor zijn titelaspiraties. "De verwachtingen waren zeer hoog voor we in Aragon arriveerden, want ik wist dat dit een van onze beste circuits is in de laatste fase van het kampioenschap. Wellicht begon ik iets te fanatiek, waardoor ik vrijdag twee keer crashte en het vertrouwen compleet verloor. Vanaf VT3 begon ik het vertrouwen op te bouwen. Ik reed een goede kwalificatie met een solide vierde plek, maar in de race had ik niet het tempo om Pecco en Enea te volgen. Ik wist het, ze hadden gedurende het weekend iets extra. Uiteindelijk is P3 echter super voor het kampioenschap, dus ik ben blij om terug op het podium te zijn."