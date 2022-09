De terugkerende Marc Marquez speelde een hoofdrol in de chaos tijdens de eerste ronde van de Grand Prix van Aragon. De Honda-rijder werd kort na de start van achteren geraakt door WK-leider Fabio Quartararo, nadat hij in bocht 3 een klein momentje had toen hij op het gas wilde gaan. Het gevolg was een stevige valpartij van Quartararo, terwijl enkele onderdelen van zijn Yamaha vast bleven zitten in de motorfiets van Marquez. Bij het activeren van het achterste ride height device na bocht 7 ging het vervolgens mis: het systeem schoot vast en Marquez verloor aandrijving, waardoor LCR Honda's Takaaki Nakagami tegen hem aan reed.

Deze incidenten hebben opnieuw tot een discussie geleid over de recente technische vernieuwingen in de MotoGP. Moeten zaken als de ride height devices en aerodynamische vleugeltjes verbannen worden op grond van de veiligheid? Ducati is fel tegen afschaffen en Jack Miller denkt dat deze gadget niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de chaotische start in Aragon. "Dat hoort erbij. Uiteindelijk blijft het racen en gaan er dingen gebeuren. Gaan we de gadgets nu de schuld geven?", vraagt Miller zich af. "Deze dingen lijken te gebeuren als je tegen de staart van andere mensen rijdt. De motor zelf lijkt perfect in orde, dus ik denk niet dat we de gadgets in dit geval de schuld kunnen geven. Als iemand tegen de staart van iemand anders rijdt en er veel componenten van de motor afbreken, dan is het logisch dat de motorfiets niet optimaal meer werkt. Het maakt niet uit of het gebroken werd door dat incident of door het subframe, maar er gaan dingen kapot als twee motoren tegen elkaar komen. Dat is onvermijdelijk. Toen we op dat punt aankwamen, lag er allerlei zooi op de baan: vleugels, stenen en allerlei dingen."

Quartararo kwam ondanks zijn lelijke smak nog relatief goed weg na zijn botsing met Marquez, hij liep uiteindelijk slechts enkele schaafwonden op zijn borst op. Wel kwam hij op de weg terug naar de paddock nogmaals ten val, ditmaal met een scooter. De Fransman staat in Japan gewoon aan de start, maar het is nog de vraag of ook thuisrijder Takaaki Nakagami acte de présence geeft. Hij liep enkele snijwonden aan zijn handen op bij de botsing met Marquez.