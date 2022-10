Aleix Espargaro staat met nog twee MotoGP-races te gaan op de derde plek in het kampioenschap. Hij kan de beslissing in de titelstrijd nog twee weken uitstellen als hij zondag de Grand Prix van Maleisië wint. Vrijdag leek het daar nog niet bepaald op. De 33-jarige Spanjaard had in de openingsfase van de eerste training problemen met zijn koppeling, maar crashte vervolgens in zijn outlap nadat het euvel verholpen was. Op de tweede motor reed Espargaro vervolgens twee ronden voordat hij een rood lichtje op zijn dashboard zag. De rijder reed daardoor slechts vijf ronden en in de tweede training regende het. Hij kwam in die sessie niet verder dan de twintigste tijd en moet het voorlopig stellen zonder een plek in Q2.

Espargaro was na de Grand Prix van Australië kritisch over het functioneren van Aprilia en verklaarde donderdag waarom hij de aansluiting in het klassement was kwijtgeraakt. Na de vrijdagse sessies in Sepang was het weer raak. “Ik ben een beetje kritisch geweest over onze prestaties in het algemeen, over de teamprestatie in de afgelopen races”, zegt Espargaro. “Het leek erop dat mijn team en journalisten vonden dat ik te kritisch was, maar vandaag kun je de eerste training analyseren en je weet hoe het zit, de resultaten zijn duidelijk. We zitten in de tweede helft van het kampioenschap en onze prestaties zijn niet zoals ze waren in de eerste helft van het seizoen. Ik kan niets anders doen. Ik geloof echt in dit team en ik geloof ook dat we echt kunnen vechten voor de titel als we hetzelfde doen als in de eerste helft van het kampioenschap. Zonder enige twijfel. Als ik nu ongeveer dezelfde resultaten zou scoren als in de eerste seizoenshelft, dan stonden we nu bovenaan. Hopelijk kunnen we ervan leren. Ik ben heel trots op wat we dit jaar bereikt hebben, de motor is van een hele andere orde dan wat we voorheen hadden. De motor is heel competitief, maar ik voel dat we nog niet genoeg hebben om voor de titel te vechten. Ook al loopt het seizoen op zijn eind en zijn we nog niet uitgeschakeld. Maar we gaan hier zeker van leren. Ik weet zeker dat we volgend jaar beter presteren dan dit seizoen.”

Volgens Espargaro is er een duidelijke reden waarom Aprilia in de afgelopen jaren meer moeite heeft in de tweede seizoenshelft. Hij wil daar echter niets over zeggen. “Dat zullen we intern moeten bespreken”, zegt hij. “Maar dit is dezelfde motor als tijdens de Maleisië-test. Je kunt de motor niet echt verbeteren in de tweede seizoenshelft. De motor die we in de test hadden was heel competitief, maar tijdens het seizoen werd het steeds moeilijker om mensen in te halen. Nu kan ik niemand inhalen op de rechte stukken. Dat was aan het begin veel makkelijker.”