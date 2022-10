MotoGP maakt testkalender richting seizoen 2023 bekend

Het MotoGP-seizoen 2022 wordt op 6 november afgesloten met de Grand Prix van Valencia, dat al jarenlang de slotrace is. Inmiddels is het ook traditie dat klasse daarna nog enkele dagen in de Spaanse stad blijft hangen om de voorbereidingen op het daaropvolgende seizoen af te trappen. Voor rijders die van team wisselen, is dat vaak ook het moment dat zij voor het eerst op de motor van hun nieuwe werkgever rijden. Dat is in 2022 niet anders, zo blijkt uit de voorlopige testkalender die de MotoGP voor 2023 onthuld heeft. Op 8 november, twee dagen na de slotrace op Circuit Ricardo Tormo, staat er een eendaagse test gepland op het Spaanse circuit.

Na die eendaagse test in Valencia krijgen de teams en coureurs in de MotoGP zo'n drie maanden rust, alvorens zij op de volgende testafspraak worden verwacht. Begin februari reist het hele circus af naar Sepang, waar eerst een shakedown-test van drie dagen gepland staat, gevolgd door nog een driedaagse test. Een maand later staat de laatste, tweedaagse test van de klasse gepland. Op 11 en 12 maart wordt dan getest in Portimao, waar twee weken later ook de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen wordt gehouden. Daarna volgen tijdens het seizoen nog twee officiële eendaagse tests, die direct na de Grands Prix van Spanje en San Marino worden gehouden.

Overzicht MotoGP-testkalender 2023

Datum Locatie 8 november 2022 Post-season test Valencia 5-7 februari 2023 Shakedown-test Sepang 10-12 februari 2023 Pre-season test Sepang 11-12 maart 2023 Pre-season test Portimao 1 mei 2023 In-season test Jerez 11 september 2023 In-season test Misano

Tegelijkertijd heeft promotor Dorna ook bekendgemaakt wanneer de diverse tests van de Moto2 en Moto3 plaatsvinden in de aanloop naar en tijdens het seizoen 2023. Deze klassen trappen het testseizoen af met privétests in Jerez, waar overigens alle teams en coureurs aanwezig zullen zijn. Een week voor de start van het seizoen wordt er nog een driedaagse test gehouden in Portimao, terwijl er na de GP's van Spanje en Groot-Brittannië nog eendaagse tests worden georganiseerd.

Overzicht testkalender Moto2 en Moto3 2023

Datum Locatie 9-10 maart 2023 Privétest Moto3 Jerez 14-15 maart 2023 Privétest Moto2 Jerez 17-19 maart 2023 Pre-season test Moto2 en Moto3 Portimao 2 mei 2023 In-season test Moto2 en Moto3 Jerez 7 augustus 2023 In-season test Moto2 en Moto3 Silverstone