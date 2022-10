Na de onverwachte regen op vrijdagmiddag waren diverse coureurs opgelucht dat het droog was in deochtend voor de derde vrije training. Francesco Bagnaia en Aleix Espargaro stonden beide buiten de top-tien. Vooral die laatste had grote problemen met de snelheid van de RS-GP, Bagnaia maakte simpelweg een inschattingsfout omdat hij de regen van vrijdagmiddag niet had verwacht. Veel rijders gingen daarom aan het begin van de sessie op de zachtste achterbanden naar buiten.

Jack Miller opende het bal met een 2.00.384, maar in de tweede ronde vocht hij zich met teamgenoot Bagnaia meteen naar voren. Met 1.59.167 stond Bagnaia direct in de top-tien voor de gecombineerde tijdenlijst. Het was de snelste ronde van het weekend. Fabio Quartararo stond wel in de top-tien, maar verbeterde zich ook flink in de eerste fase van de sessie. De Fransman noteerde in zijn derde ronde 1.59.462, maar zette nog een paar rondjes door om tot verbetering te komen. Daarbij reed zijn teamgenoot Franco Morbidelli, die niet zo sterk is, in de weg. Quartararo was woedend over het rijgedrag van zijn stalgenoot, maar stond na de eerste snelle runs wel gewoon op de derde plek in de sessie.

Aleix Espargaro vond in de beginfase van de sessie niet veel verbetering, maar boekte toch wel wat progressie in de tweede run. Hij vond in zijn achtste ronde van de sessie maar liefst een seconde op zijn eigen snelste tijd van vrijdag, maar dat was nog niet genoeg. Intussen kwamen in rap tempo drie rijders na elkaar ten val. Pol Espargaro crashte in de laatste bocht terwijl beide Tech3 KTM-coureurs Raul Fernandez (bocht 8) en Remy Gardner (bocht 4) ook een val maakten. De drie coureurs waren oké na hun val. Quartararo was niet helemaal tevreden over iets op zijn stuur en kwam binnen om dat te laten verhelpen. Hij ging op dezelfde set banden weer naar buiten om nog een run te doen op de gebruikte soft, de band die toch wel populair lijkt voor de race.

Met vijftien minuten te gaan doemden er een paar donkere wolken op aan de noordkant van het circuit. Veel rijders zagen dat als een moment om nog een laatste kwalificatierun te doen. Enea Bastianini was er vroeg bij. Hij verbeterde zich naar 1.59.229, op dat moment goed voor de tweede plek. Bagnaia trok ook weer naar buiten, Marc Marquez koos de grote titelkandidaat als zijn referentie voor snelle run. Marquez had zich tot dat moment nog niet verbeterd, maar had de focus gelegd op het rijden met een nieuw frame dat Honda voor dit weekend had meegebracht.

Ducati haalde Bagnaia na twee ronden weer binnen, de Italiaan had nog geen nieuwe soft in gebruikgenomen. In zijn kielzog kwam Marquez ook niet tot een verbetering, hij bleef steken in de achterste helft van de top-tien. Alex Rins had zich intussen wel verbeterd en dat gold ook voor Franco Morbidelli. Maverick Viñales noteerde twee snelle middensectoren, maar verloor de tijd weer op de rechte stukken richting start-finish. Hij ging naar de vierde pek. Quartararo noteerde ook een persoonlijke verbetering, maar hij bleef op de zesde plek staan. Pol Espargaro kwam intussen voor de tweede keer deze sessie ten val. Nu ging hij in de fout bij het insturen van de eerste bocht.

Met een verse soft ging WK-leider Bagnaia even later weer naar buiten en hij kreeg een heel aantal rijders met zich mee. De Italiaan was daar niet van gediend en probeerde Marquez van zich af te schudden, maar dat lukte niet. Jorge Martin ging met een 1.58.583 naar de eerste plek in de sessie en hij sleepte Aleix Espargaro mee. De Aprilia-rijder ging met 1.59.155 naar de tweede plek.

Bagnaia opende met een hele snelle eerste sector, maar werd in de tweede sector gehinderd door een langzaam rijdende Morbidelli. De Yamaha-rijder zat in de snelle vloeiende bochten op de ideale lijn terwijl hij net uit de pits kwam. Marquez moest in de ankers om een aanrijding met Bagnaia te voorkomen. Zij konden nog aanzetten voor een laatste poging, maar de regenvlaggen werden inmiddels ook gezwaaid door de marshals. De FIM-stewards maakten intussen duidelijk dat ze het incident tussen Bagnaia en Morbidelli gezien hadden, de fabrieksrijder van Yamaha ging eerder in deze sessie al in de fout en reed ook eerder dit seizoen al meermaals in de weg van snellere rijders.

De WK-leider begon opnieuw sterk aan de volgende ronde, maar in bocht 7 ging het helemaal mis. Het voorwiel gleed weg waardoor Bagnaia onderuit schoof. Hij kon zich niet meer verbeteren en moest afwachten wat de andere rijders in de resterende anderhalve minuut zouden doen. Hij zakte na verbeteringen van Viñales, Luca Marini, Quartararo en Marco Bezzecchi naar de zevende plek. Kort daarna gingen ook Mir, Bastianini én notabene Morbidelli (met exact dezelfde tijd) sneller en viel Bagnaia buiten de top-tien. Hij begint zijn kwalificatie zaterdag in Q1.

Jorge Martin trok zich er weinig van aan, hij was de snelste man in de sessie voor Marco Bezzecchi en Viñales. Luca Marini stond vierde voor Joan Mir en Enea Bastianini. Fabio Quartararo eindigde op de zevende plek voor Alex Rins en Aleix Espargaro, die de top-tien nog niet vasthield. Morbidelli eindigde met 1.59.167 op de tiende plek. Bagnaia's elfde plek heeft hem tot deelname in de eerste training veroordeeld, net als Johann Zarco, Brad Binder én Jack Miller. Miguel Oliveira werd vijftiende voor de broers Marc en Alex Marquez. Fabio di Giannantonio werd achttiende voor Cal Crutchlow, die in de slotfase nog crashte. Gardner werd twintigste voor Darryn Binder, Raul Fernandez én Tetsuta Nagashima.

Terwijl de coureurs zich aan het eind van de sessie richting de pitbox gaven, gingen de hemelsluizen opnieuw open.

Uitslag: Derde vrije training MotoGP Grand Prix van Maleisië