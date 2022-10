Espargaro verklaart waarom hij aansluiting in MotoGP-titelstrijd verloor

Espargaro won begin dit seizoen de Grand Prix van Argentinië en scoorde in het vervolg nog eens vijf podiumplekken. Hij deed daardoor vrijwel het hele seizoen mee in de top van het klassement, maar verloor de afgelopen races de aansluiting op Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia. De Italiaan van Ducati kent een ijzersterke tweede seizoenshelft, waarin hij in een mum van tijd 105 punten goedmaakte op Quartararo. Hij krijgt dit weekend in Maleisië zijn eerste kans om het kampioenschap in zijn voordeel te beslissen. Espargaro’s achterstand in het kampioenschap is daardoor opgelopen tot 27 punten op Bagnaia. Met een overwinning kan hij er eigenhandig voor zorgen dat de beslissing uitgesteld wordt tot de laatste ronde in Valencia.

De Spanjaard is van mening dat zijn team vooral achterstand opgelopen heeft in de afgelopen races die buiten Europa gehouden werden. Aprilia had op die circuits nog helemaal geen data van de nieuwe machine, waarmee het team in 2020 echt begon. “We hebben in de laatste races laten zien dat we vrij veel tijd nodig hadden om de basics op orde te krijgen”, aldus de man uit Granollers. “De data die we nog hadden van 2019 was vrij waardeloos omdat de motor zo veranderd is. Dat heeft ons de laatste weekenden geholpen, het heeft ervoor gezorgd dat we veel punten verloren hebben. Maar we kunnen onze werkwijze veranderen, hebben de data nu en kunnen de komende jaren sterker zijn.”

Espargaro gebruikte afgelopen zondag na een negende plek op Phillip Island stevige woorden over de werkwijze van Aprilia. Hij verklaarde dat het team niet op het niveau zat om mee te doen voor de wereldtitel. De 33-jarige rijder nuanceerde zijn woorden donderdag enigszins. “Wat we als team hebben laten zien dit jaar is geweldig, daar ben ik heel trots op”, zegt hij. “Ik had het niet over de tweede of derde plek bij de constructeurs, ik had het over het kampioenschap zelf. Als je de titel wilt winnen, kun je geen 100 punten prijsgeven in acht races. De laatste vier, vijf races hebben we te veel fouten gemaakt. We waren te langzaam in de aanpassing op nieuwe circuits. Ik wilde mijn team niet schofferen, maar we zitten niet op het niveau van Pecco en Ducati. We moeten voor de toekomst werken. Ducati en Pecco doen nu mee om de titel, maar het werk is al begonnen met [Andrea] Dovizioso. Dat is niet nieuw voor hun, maar voor ons is alles nieuw. Daar ligt voor ons nog verbetering.”

300ste start voor Espargaro

De Aprilia-kopman rijdt dit weekend in Sepang zijn 300ste Grand Prix. Hij komt daarmee in een rijtje te staan met Valentino Rossi (342 starts), Andrea Dovizioso (346 starts), Loris Capirossi (328 starts), Simone Corsi (319 starts) en Thomas Lüthi (317 starts). “Ik ben blij en trots dat ik op dit punt ben gekomen. Dat ik MotoGP mag rijden was een droom. Maar dat ik mijn 300ste GP ga rijden is echt te gek. Ik heb de vijf namen op de lijst gezien, daar ben ik extreem trots op. Hopelijk kunnen we er een gedenkwaardige race van maken.”