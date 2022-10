Aleix Espargaro kampte zondag op Phillip Island met een elektronicaprobleem en worstelde zich naar de negende positie. Hierdoor heeft de Spanjaard met nog twee races op het menu 27 punten achterstand op de nieuwe WK-leider Francesco Bagnaia. Espargaro is al het hele MotoGP-seizoen verwikkeld in de titelstrijd sinds hij zij eerste zege behaalde in Argentinië. Volgens de Aprilia-coureur is zijn verbeterde RS-GP echter nooit in de buurt geweest van het niveau van de Ducati. In Australië bestond de top-tien uit acht Ducati's. Volgens Espargaro is iedereen die plaatsneemt op een Ducati sterk.

"Ik vind het wel grappig. Drie á vier maanden geleden zei iedereen dat de Aprilia de nieuwe Ferrari was", zegt Espargaro. "Ik kende de motor die ik had, ik weet dat het een sterke machine was en we deze veel verbeterd hebben. Maar het zit helemaal niet op het niveau van de beste motor op de grid. Dat is nooit zo geweest. Zij maakten echter begin dit seizoen veel fouten en daar betalen ze nu de prijs voor. Het is wel zo dat Ducati bizarre resultaten neerzet. Het maakt niet uit wie er op de motor rijdt, hij staat sowieso in de top-zes. Dat is zeer frustrerend."

Hoewel Espargaro mathematisch gezien nog een kans heeft op het kampioenschap en een vliegende start achter de rug heeft, geeft de coureur wel toe dat Aprilia nog niet één team is en op het niveau zit om voor de titel te vechten. Espargaro heeft de hoop op het kampioenschap nog niet opgegeven, maar weet wel dat het een stuk lastiger is geworden. "In de laatste drie races opereerden we niet samen als een geheel", vervolgt hij. "We hebben veel te veel punten ingeleverd. In de laatste drie races scoorden we slechts acht of tien punten [12 punten, red.]. Dit mag niet als je voor de titel wil vechten, dat is ook het probleem. Het is echter nog wel steeds mogelijk. Er komen nog twee races en Aleix en Aprilia doen nog steeds mee voor de titel. Ik ben trots, maar met de vorm van Pecco en Ducati, en met een race voorsprong qua punten, wordt het wel erg lastig."