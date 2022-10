McPhee claimt verrassende zege in GP van Maleisië

John McPhee begon vanaf de 22ste startplek aan de voorlaatste race in de Moto3-carrière, de 28-jarige rijder mag door de leeftijdslimiet volgend seizoen niet meer rijden in de lichtste klasse op Grand Prix-niveau. De Schot vocht zich gedurende de race langzaam naar voren, maar pas in de laatste ronde wist hij aansluiting te krijgen bij het kopgroepje van vijf rijders. Na een schermutseling aan het begin van de laatste ronde, kon McPhee in de veertiende bocht binnendoor naar de eerste plek. Hij moest zijn positie vervolgens verdedigen op het voorlaatste rechte stuk. Dat deed hij met succes.

Bij het uitkomen van de laatste bocht zat teamgenoot Ayumu Sasaki op zijn achterwiel, in slagvolgorde reden de coureurs van Max Biaggi naar een één-twee voor het team. Sasaki droeg zijn podium op aan Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz, die zaterdag op 78-jarige leeftijd overleed.

Sergio Garcia eindigde op de derde plek, hij had in de laatste ronden niet meer de snelheid om weg te rijden van de achtervolgers. Garcia heeft zijn tweede plek in het klassement vergroot op Dennis Foggia. De Italiaan viel in de laatste ronde helemaal weg uit het gevecht om de overwinning, hij eindigde achter Jaume Masia en Diogo Moreira op de zesde plek. Foggia moet in Valencia acht punten goedmaken om nog in aanmerking te komen voor de tweede plek in het Moto3-klassement.

Daniel Holgado eindigde op de zevende plek voor Ryusei Yamanaka, Ivan Ortola en Deniz Öncü. Izan Guevara, de nieuwe Moto3-wereldkampioen, zat volop in de strijd om de overwinning. Maar in de veertiende ronde reed hij bij het uitkomen van de laatste bocht op de achterkant van de machine van Sasaki. Hij moest door het gras om een valpartij te voorkomen. Dat lukte, maar Guevara verloor de aansluiting voor de podiumplekken. Hij kwam op de twaalfde plek aan de finish.

Het Moto3-seizoen wordt over twee weken afgesloten met de Grand Prix van Valencia.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Maleisië

