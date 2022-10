Collin Veijer maakt in 2023 Moto3-debuut bij Husqvarna

Collin Veijer wordt naast Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh de derde Nederlander in de GP-paddock. Momenteel rijdt Veijer in de Red Bull MotoGP Rookies Cup en heeft dit jaar al drie zeges op zak. De 17-jarige Staphorster is nog in de race voor de titel. Husqvarna is al actief in de opstapklasse, maar neemt eind 2022 afscheid van Max Racing Team en slaat de handen ineen met Intact Racing. Veijer krijgt in zijn debuutseizoen gezelschap van de meer ervaren Ayumu Sasaki, die momenteel voor Husqvarna actief is. De Japanse rijder kent een uitstekend Moto3-jaar. In Nederland en Oostenrijk won hij de wedstrijd. In totaal bezocht hij het ereschavot in 2022 al acht keer en staat op dit moment vierde in het kampioenschap.

Daarnaast wordt het team van Husqvarna in 2023 ook actief in de Moto2. Voor dat kampioenschap heeft de renstal Lukas Tulovic en Darryn Binder aan boord gehaald. Laatstgenoemde is momenteel actief in de MotoGP, nadat hij rechtstreeks vanuit de Moto3 naar die klasse promoveerde. De Moto2 wordt een compleet nieuw kampioenschap voor de Zuid-Afrikaan, die na een keurige start van het jaar weinig meer kan uithalen in de MotoGP. In juli liet Binder al weten dat de Moto2 een optie zou zijn, nadat bekend werd dat een langer verblijf bij zijn huidige werkgever lastig zou worden.

"Al drie Moto3-seizoenen op rij lukt het ons om de naam van Husqvarna hoog te houden. We zijn zeer blij dat we dit verhaal kunnen doorzetten en ons programma kunnen uitbreiden naar de Moto2", aldus Peter Öttl, teambaas van Husqvarna. "Ayumu blijft bij ons. Na uitstekende resultaten in 2022 hopen we in 2023 op meer. Met Collin hebben we een rijder met veel potentie. We vertrouwen erop dat hij zo door blijft gaan en aan zijn carrière blijft bouwen. Ik wil Husqvarna bedanken voor het vertrouwen en hopelijk blijven we die naam aan de voorkant van het veld houden."