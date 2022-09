Fernandez wilde zaterdagmiddag uit de pits vertrekken toen zijn machine gestart was, maar werd aan de arm getrokken door twee monteurs uit de Sterilgada Max Racing-formatie, het team van voormalig coureur Max Biaggi. Het incident werd vastgelegd door de social media-mensen van Tech3, het team waar Fernandez actief voor is. Na publicatie op Twitter merkten ook de stewards het incident op en hebben een onderzoek ingesteld.

Zaterdagavond maakten ze de strafmaat bekend: “Twee leden van het team waren op een agressieve en gevaarlijke manier betrokken bij het weerhouden van een rijder om de pitbox te verlaten in Q2 van de Moto3-kwalificatie. Zij maakten daarbij contact met de motor en rijder van een ander team. Beide teamleden hebben een boete van €2000,- ontvangen en worden gediskwalificeerd van deelname in de Grand Prix van Australië en de Grand Prix van Maleisië.”

Het betekent dat beide teamleden dit weekend mogen werken, maar ook de komende twee races in Japan en Thailand gewoon hun werk kunnen doen. Dit heeft te maken met de reisrestricties en immigratieproblemen die spelen bij het reizen naar Japan en Thailand, zo motiveren de stewards. Het papierwerk voor beide races moet dusdanig ver van tevoren geregeld zijn, het zou voor het team van Biaggi niet mogelijk zijn om nog vervangers op te roepen.

Biaggi heeft in een tweet gereageerd op het voorval, dat in de paddock voor nogal wat commotie zorgde. “Dit is onacceptabel gedrag”, schrijft Biaggi. “We bieden onze excuses aan bij Tech3 en Adrian Fernandez. Deze ongevraagde en gevaarlijke actie kan op geen enkele manier gerechtvaardigd zijn. De verantwoordelijke teamleden zullen een passende straf krijgen.”

VIDEO: Het incident tussen de Max Racing-monteurs en Fernandez