Tijdens het Thaise Grand Prix-weekend doken op social media beelden uit 2019 op van een monteur van het CIP Moto3-team die rake klappen uitdeelde aan Tom Booth-Amos op het circuit van Buriram. Booth-Amos bevestigde vervolgens dat de video echt was en hij zich terugtrok uit de Thaise GP dat jaar vanwege een technisch probleem dat veroorzaakt was door een monteur. De Brit kreeg destijds van zijn team te horen dat hij zijn mond moest houden. CIP gaf kort na de bevestiging van Booth-Amos een verklaring uit waarin het de gebeurtenis van vier jaar geleden veroordeelde. De naam van de monteur werd niet officieel genoemd, maar het is bekend dat het gaat om Maurizio Cambarau, momenteel crew-chief van John McPhee bij Max Racing Team.

Dorna Sports bevestigde zondag een onderzoek in te stellen naar het voorval. In een gezamenlijke verklaring van de FIM, Dorna en IRTA (verenging van teams) is bevestigd dat Cambarau door Max Racing is ontslagen, maar tot en met de Grand Prix van Maleisië aanblijft.

"Naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde beelden van een incident tijdens de GP van Thailand van 2019, waarbij een Moto3-coureur en een lid van zijn team ruzie hadden: De video van dit incident werd gedeeld op de sociale media en de acties van het teamlid in kwestie wekten onmiddellijke en serieuze bezorgdheid", zo staat te lezen in een officiële verklaring van de drie partijen. "De FIM, IRTA en Dorna Sports veroordelen dit gedrag sterk. Verder werd bekend dat de persoon in kwestie nog steeds in de paddock werkt en nu in dienst is van een ander team, dat niet op de hoogte was van het incident. Het team heeft besloten het dienstverband van deze medewerker te beëindigen. Hij zal na de Grand Prix van Maleisië niet meer met hen werken. De FIM, IRTA en Dorna Sports zijn van mening dat dit de juiste beslissing is en staan volledig achter de actie van het team om het contract van deze persoon stop te zetten. Mishandeling mag en zal niet worden getolereerd. Alle partijen blijven zich inzetten om van de MotoGP-paddock de veiligst mogelijke werkomgeving te maken."

Max Racing heeft nog niet officieel gereageerd. Het door oud-coureur Max Biaggi gerunde team stond dit jaar al eerder in het middelpunt toen twee monteurs werden geschorst, beboet en vervolgens ontslagen. Het tweetal hinderde Tech3-coureur Deniz Öncü bij het verlaten van de pitstraat aan het einde van de kwalificatie in Aragon.