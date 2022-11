In de drie klassen die meetellen voor het wereldkampioenschap staan volgend jaar tachtig coureurs aan de start (28 in Moto3, 30 in Moto2, 22 in MotoGP). Het gaat om 79 mannen en 1 vrouw (Ana Carrasco). In totaal doen er negentien verschillende nationaliteiten mee in het wereldkampioenschap waarbij de Italiaanse en Spaanse coureurs overheersen. Zij zullen volgend seizoen actief zijn in 21 races, verdeeld over 18 landen. Voor het eerst in jaren staan er weer drie Nederlandse coureurs op de grid.

Eerder dit jaar werd al bekend dat Bo Bendsneyder nog een jaar bij zijn SAG-formatie zou blijven terwijl Zonta van den Goorbergh debuteerde met een tweejarig contract op zak. Enkele weken geleden kwam daar Collin Veijer bij. De coureur kwam dit seizoen uit in de Red Bull Rookies en het junior WK Moto3 en maakte daar goede reclame voor zichzelf. Hij start volgend seizoen in de vernieuwde Husqvarna Moto3-formatie, die door Intact GP overgenomen is van Max Biaggi. Veijer start met zijn vertrouwde startnummer 95 en krijgt de ervaren Ayumu Sasaki als zijn teamgenoot.

Voorlopige deelnemerslijst MotoGP seizoen 2023

In de MotoGP staan in 2023 weer 22 coureurs aan het vertrek. Het Suzuki-fabrieksteam is de grootste afwezige: dat team verdwijnt van de grid na de GP van Valencia die dit weekend verreden wordt. Daarentegen voegt Aprilia voor het eerst in haar geschiedenis een satellietteam toe aan de MotoGP-grid. Miguel Oliveira en Raul Fernandez rijden voor die formatie. Augusto Fernandez is in 2023 de enige debutant op de grid. Hij wordt de teamgenoot van Pol Espargaro bij Tech3 GasGas Factory Racing dat met KTM-machines aan de start komt. Fernandez houdt zijn vertrouwde startnummer 37 voor zijn debuutseizoen in de MotoGP.

Startnummer Rijders Team Motor 5 Johann Zarco Prima Pramac Racing Ducati 10 Luca Marini Mooney VR46 Racing Team Ducati 12 Maverick Viñales Aprilia Racing Aprilia 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 21 Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 23 Enea Bastianini Ducati Lenovo Team Ducati 25 Raul Fernandez RNF MotoGP Team Aprilia 30 Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu Honda 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 36 Joan Mir Repsol Honda Team Honda 37 Augusto Fernandez Tech3 GasGas Factory Racing GasGas 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Aprilia 42 Alex Rins LCR Honda Castrol Honda 43 Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing KTM 44 Pol Espargaro Tech3 GasGas Factory Racing GasGas 49 Fabio di Giannantonio Gresini Racing MotoGP Ducati 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 72 Marco Bezzecchi Mooney VR46 Racing Team Ducati 73 Alex Marquez Gresini Racing MotoGP Ducati 88 Miguel Oliveira RNF MotoGP Team Aprilia 89 Jorge Martin Prima Pramac Racing Ducati 93 Marc Marquez Repsol Honda Team Honda

Voorlopige deelnemerslijst Moto2 seizoen 2023

In Moto2 is het verdwijnen van de VR46-formatie een opvallende verandering. Het team wordt overgenomen door Fantic Motor, maar heeft met Celestino Vietti en Niccolo Antonelli nog wel twee coureurs uit de VR46-opleiding aan boord. Europees kampioen Lukas Tulovic keert terug in de Moto2-klasse, hij start bij Intact GP als teamgenoot van Darryn Binder. De Zuid-Afrikaan werkte een bij vlagen aardig MotoGP-debuutseizoen af bij RNF Yamaha, maar wist al in een vroeg stadium dat er voor hem geen plek meer zou zijn.

In 2023 staan er twee Nederlanders aan de start van het Moto2-kampioenschap, net zoals in 2022. Bo Bendsneyder gaat op jacht naar een top-tien plek in het klassement in zijn zesde seizoen op het tweede niveau. Zonta van den Goorbergh begint bij RW Racing GP aan zijn tweede seizoen in de klasse.

Moto3-wereldkampioen Izan Guevara debuteert komend seizoen in de Moto2-klasse. Hij rijdt voor het GasGas Aspar Team, waarmee hij dit jaar ook wereldkampioen werd in de klasse voor lichtgewichten.

3 Lukas Tulovic Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex 4 Sean Dylan Kelly American Racing Kalex 5 Kohta Nozane Yamaha VR46 Master Camp Team Kalex 7 Barry Baltus RW Racing GP Kalex 11 Sergio Garcia Flexbox HP40 Kalex 12 Filip Salac Gresini Racing Moto2 Kalex 13 Celestino Vietti Fantic Motor Kalex 14 Tony Arbolino ELF Marc VDS Racing Team Kalex 15 Darryn Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex 16 Joe Roberts Italtrans Racing Team Kalex 17 Alex Escrig MV Agusta Forward Team MV Agusta 18 Manuel Gonzalez Yamaha VR46 Master Camp Team Kalex 19 Lorenzo Dalla Porta Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 21 Alonso Lopez Speedup Racing Boscoscuro 22 Sam Lowes ELF Marc VDS Racing Team Kalex 23 Niccolo Antonelli Fantic Motor Kalex 24 Marcos Ramirez MV Agusta Forward Team MV Agusta 28 Izan Guevara GasGas Aspar Team Kalex 33 Rory Skinner American Racing Kalex 35 Somkiat Chantra Idemitsu Honda Team Asia Kalex 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Ajo Kalex 40 Aron Canet Flexbox HP40 Kalex 52 Jeremy Alcoba Gresini Racing Moto2 Kalex 54 Fermin Aldeguer Speedup Racing Boscoscuro 64 Bo Bendsneyder Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 71 Dennis Foggia Italtrans Racing Team Kalex 75 Albert Arenas Red Bull KTM Ajo Kalex 79 Ai Ogura Idemitsu Honda Team Asia Kalex 84 Zonta van den Goorbergh RW Racing GP Kalex 96 Jake Dixon GasGas Aspar Team Kalex Startnummer Rijders Team Motor

Voorlopige deelnemerslijst Moto3 seizoen 2023

Met 28 rijders wederom een volle bak in de Moto3-klasse. Collin Veijer is een van de debutanten in de klasse, hij komt volgend seizoen onder meer Jose Antonio Rueda weer tegen. Dat is momenteel de leider in het Red Bull Rookies-kampioenschap. Veijer en Rueda behoren tot een select gezelschap debutanten. Met Filippo Farioli en David Alonso zijn er in 2023 slechts vier nieuwkomers in de klasse.

5 Jaume Masia Leopard Racing Honda 6 Ryusei Yamanaka GasGas Aspar Team GasGas 7 Filippo Farioli Red Bull KTM Tech3 KTM 10 Diogo Moreira MT Helmets - MSI KTM 18 Matteo Bertelle Rivacold Snipers Team Honda 19 Scott Ogden Visiontrack Racing Team Honda 20 Lorenzo Fellon CIP Green Power KTM 22 Ana Carrasco BOE Motorsports KTM 24 Tatsuki Suzuki Leopard Racing Honda 27 Kaito Toba SIC58 Squadra Corse Honda 38 David Salvador CIP Green Power KTM 43 Xavier Artigas CFMoto Racing PruestelGP CFMoto 44 David Munoz BOE Motorsports KTM 48 Ivan Ortola Angeluss MTA Team KTM 53 Deniz Öncü Red Bull KTM Ajo KTM 54 Riccardo Rossi SIC58 Squadra Corse Honda 55 Romano Fenati Rivacold Snipers Team Honda 63 Syarifuddin Azman MT Helmets - MSI KTM 64 Mario Suryo Aji Honda Team Asia Honda 66 Joel Kelso CFMoto Racing PruestelGP CFMoto 70 Joshua Whatley Visiontrack Racing Team Honda 71 Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP Husqvarna 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia Honda 80 David Alonso GasGas Aspar Team GasGas 82 Stefano Nepa Angeluss MTA TEam KTM 95 Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP Husqvarna 96 Daniel Holgado Red Bull KTM Tech3 KTM 99 Jose Antonio Rueda Red Bull KTM Ajo KTM Startnummer Rijders Team Motor