Fenati ging dit weekend in alle trainingen, de kwalificatie en de warm-up op het circuit van Silverstone aan de leiding. Op basis daarvan was hij ook favoriet voor de race. De Italiaan wist een groot deel van het veld inderdaad achter zich te laten, maar hij kreeg met Niccolo Antonelli wel een andere Moto3-veteraan mee. De beide Italianen reden weg van de achtervolgers en maakten de dienst uit. In de laatste ronden wist Fenati het gaatje richting zijn tegenstander uit te bouwen naar een seconde seconde en dat bleek de beslissing te zijn. Voor Fenati was het zijn vierde top-drie klassering van het seizoen, maar voor het eerst kon hij de stap naar de hoogste trede van het podium betreden.

Antonelli moest in de slotfase lossen, maar wist de tweede plek veilig te stellen. De derde plaats was voor Dennis Foggia, hij versloeg de sterke rookie Izan Guevara na een mooi duel. Foggia lag de afgelopen weken onder vuur vanwege een geschil met zijn team Leopard Honda. Hij zocht in de commotie de media op, hetgeen hem niet in dank werd afgenomen. Op de baan zette Foggia, die behoorlijk wisselvallig presteert, het een en ander recht met de derde plaats. Guevara werd vierde terwijl Tatsuki Suzuki de top-vijf op Silverstone compleet maakte.

Titelkandidaten Pedro Acosta en Sergio Garcia konden zich op de Britse omloop niet mengen in de strijd om de podiumplekken. Acosta eindigde op de elfde plek na een pittig duel in een groepje, Garcia maakte in de laatste sector een fout en viel zodoende terug tot de zestiende plaats.

Het verschil tussen Acosta en Garcia is nu 46 punten. Fenat staat derde op 69 punten van de WK-leider.

Uitslag Moto3-race Groot-Brittannië