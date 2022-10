Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz overleden

Dietrich Mateschitz werd op 20 mei 1944 geboren in het Oostenrijkse Sankt Marein im Mürztal, in de provincie Stiermarken. De ondernemer studeerde aan de universiteit van Wenen. In 1984 richtte hij samen met Chaleo Yoovidhya het bedrijf Red Bull op en lanceerde het merk drie jaar later in zijn geboorteland. Red Bull is de grootste energiedrankjesfabrikant ter wereld en is ook vaak te zien als sponsor in de extremere sporten, zoals de Formule 1 en MotoGP.

Zijn eerste stappen in de Formule 1 maakte Mateschitz met Sauber in de jaren negentig. In 2004 nam hij de renstal van Jaguar over en doopte het om tot Red Bull Racing. Een jaar later deed Paul Stoddart Minardi van de hand en kwam ook dit team in handen van de schatrijke zakenman. Die equipe ging eerst als Scuderia Toro Rosso door het leven, maar heet inmiddels AlphaTauri. Met Red Bull kende Mateschitz aardig wat succes met diverse kampioenschappen. Hoewel hij zijn gezicht elk seizoen wel een keer liet zien, had de Formule 1-paddock inmiddels al een tijdje niets meer van hem vernomen. Geruchten kwamen op gang dat de schatrijke ondernemer ernstig ziek zou zijn, al is dit nooit officieel naar buiten gebracht.

Tijdens het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten bevestigde een woordvoerder van Red Bull Racing aan Motorsport.com dat de oprichter van het bedrijf is overleden. Mateschitz is 78 jaar geworden.

Video: Dietrich Mateschitz (1944 - 2022)