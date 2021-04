Twee Moto3-rijders bestraft voor vechtpartij in GP van Doha

Alcoba raakte zondag tijdens de Grand Prix van Doha de macht over zijn machine kwijt toen hij in de eerste bocht probeerde aan te vallen. Hij lag op dat moment op de tweede plaats en had zicht op koploper Darryn Binder. De jonge Spanjaard miste zijn rempunt volledig en sloeg over de kop. In zijn val nam hij de ongelukkige John McPhee uit Schotland mee.

De Petronas-rijder kreeg de machine van Alcoba tegen zijn hoofd, maar kwam er wonderwel zonder kleerscheuren vanaf. Toch was McPhee niet onder de indruk van Alcoba’s actie en viel hem voor het oog van de camera aan. Tijdens de registratie was te zien hoe McPhee een trap uitdeelde aan zijn jongere collega. Later – toen de regie de wedstrijd weer volgde - bleek dat ook Alcoba niet onschuldig was.

Beide heren werden op het matje geroepen bij de stewards en kregen een straf voor de vechtpartij. De stewards oordeelden dat ze de sport in diskrediet brachten met hun gevecht. Aangezien McPhee gezien werd als de aanstichter, moet hij tijdens de Grand Prix van Portugal vanuit de pitstraat starten. Ook zal hij pas tien seconden na het normale startmoment losgelaten worden. Alcoba moet dan ook vanuit de pits starten, maar hij hoeft maar vijf seconden te wachten. Beide coureurs kregen bovendien een boete van 1.000 euro.

De FIM-stewards hebben de teugels steviger aangetrokken in Moto3. Maar liefst zeven rijders moesten zondag vanuit de pitstraat starten. Dit werd besloten nadat ze tijdens de tweede vrije training op vrijdag schuldig werden bevonden aan ‘onverantwoord rijgedrag’. Eén van de coureurs die vanuit de pitstraat moest starten was Pedro Acosta. Ondanks de forse achterstand aan het begin van de race wist hij de Grand Prix van Doha zondag wel te winnen.