McPhee zegeviert tijdens 150ste Moto3-race, Arenas crasht

De 150ste race in het Moto3-tijdperk werd een klassieke groepsrace met enkele sterke namen die constant aan het front reden. Tatsuki Suzuki was een van hen. Hij nam na een hele sterke start de leiding in de wedstrijd over van landgenoot Ai Ogura. De polesitter bleef echter rustig en bezette in het vervolg van de wedstrijd constant een plekje in de top-vijf. Ook Darryn Binder maakte weer onderdeel uit van de kopgroep, maar de grillige Zuid-Afrikaan ging ook weer tegen de vlakte. Hij kwam in de vijftiende ronde even buiten de baan en de achterkant brak uit bij het overschrijden van de kerbstone. Binder werd van zijn machine geworpen, maar bleef ongedeerd.

Bij het ingaan van de slotfase was er een grote groep van zo'n tien rijders in de race voor de overwinning. Ook McPhee had de aansluiting gevonden in de groep nadat hij vanaf de zeventiende startplaats moest vertrekken. In de slotfase toonde hij aan de snelheid te hebben voor een podium, maar hij pakte de overwinning door in de laatste ronde agressief te rijden en de koppositie te pakken. Polesitter Agura zat in de laatste sector op een goede plek om aan te vallen bij McPhee, maar hij werd bijna van zijn machine gelanceerd en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

McPhee en Ogura deden met het oog op het kampioenschap een gouden zaak aangezien WK-leider Albert Arenas in de voorlaatste ronde ten val kwam. De coureur had meer dan een Grand Prix-overwinning voorsprong in het kampioenschap, maar die marge is nu flink geslonken. Arenas kreeg zijn machine niet meer aan de praat en moest derhalve een nulscore noteren. Tatsuki Suzuki eindigde op de derde plaats voor Gresini-rijders Jeremy Alcoba en Gabriel Rodrigo. Tony Arbolino werd zesde voor Jaume Masia en Romano Fenati. Dennis Foggia en Andrea Migno maakten de top-tien compleet.

Voor Celestino Vietti, de winnaar van de Stiermarken GP, was de GP van San Marino snel voorbij. De coureur was in de eerste ronde slachtoffer van een crash met Raul Fernandez en Sergio Garcia. Die laatste werd bestraft voor het veroorzaken van het incident. Ook Alonso Lopez en de onfortuinlijke Ayumu Sasaki waren in de zevende ronde betrokken in een incident. Beide coureurs vielen uit.

Volgende week staat er andermaal een Moto3-race op het programma, opnieuw op het circuit van Misano.

