Vietti verslaat Arbolino tijdens intense GP van Stiermarken

Vorig weekend kon de Moto3-race in Oostenrijk het beste omschreven worden als een 'krankzinnig schouwspel' en de dertig aanwezige rijders stond zondagochtend hetzelfde te wachten. In de openingsfase van de wedstrijd ging Tony Arbolino aan de leiding en was het redelijk clean, maar tegen het einde van de wedstrijd werden de ellebogen weer als vanouds gebruikt op de Red Bull Ring. De kopgroep was echter niet zo massaal als de voorbije week.

Het begon met een crash tussen Tech 3-teamgenoten Ayumu Sasaki en Deniz Öncü. Beiden zaten comfortabel in de kopgroep gedurende de race, maar met nog vier ronden te gaan kwamen de beide mannen ten val. Het Turkse talent maakte een inschattingsfout en raakte vervolgens de controle over zijn machine kwijt. Hij nam teamgenoot Sasaki mee in zijn val. Daardoor ontstond er een breuk in de kopgroep en bleven Tony Arbolino, Celestino Vietti, Ai Ogura en John McPhee over.

In de voorlaatste ronde viel ook de ervaren McPhee uit dat duel, een belangrijke ontwikkeling voor het kampioenschap. De Schotse coureur lag in het tweede deel van de kopgroep en ging in bocht 9 onderuit, hij verloor daardoor kostbare punten. Vooraan bleven Vietti en Arbolino over in de slotfase, waarbij die laatste lang op kop ging. Vietti reed echter een behoorlijk goede race en liet zijn landgenoot achter zich in de laatste ronde. Arbolino deed in de voorlaatste bocht nog een poging, maar raakte daarbij bijna de controle over zijn machine kwijt en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Achter Vietti en Arbolino eindigde Honda-junior Ai Ogura op de derde plaats. Gabriel Rodrigo eindigde op de vierde plaats voor WK-leider Albert Arenas , die nu precies 25 punten voorsprong heeft op Ogura. Darryn Binder kwam als zesde aan de finish voor Simoncelli-rijder Tatsuki Suzuki en Raul Fernandez. Stefano Nepa werd negende voor Sergio Garcia.

Het Moto3-wereldkampioenschap gaat over drie weken verder met de Grand Prix van San Marino.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Stiermarken - Race