Arenas wint krankzinnige Moto3-race in Oostenrijk

De Red Bull Ring was de afgelopen jaren een van de weinige circuits waar Moto3-rijders wisten te ontsnappen, maar daar was zondag geen enkele sprake van. Het peloton bleef compact gedurende de race en er vonden talloze wisselingen aan het front van de race plaats. Albert Arenas was telkens onderdeel van de strijd aan de kop van de wedstrijd, maar bij het ingaan van de laatste ronde leek hij een cruciale fout te maken. Bij het insturen van de eerste bocht werd Arenas aan de kant gezet en verloor hij enkele plaatsen. De Spanjaard kon zichzelf echter snel herstellen en klom op naar de tweede plaats, terwijl Jaume Masia namens Leopard Honda aan de leiding ging.

Masia leek af te stevenen op de overwinning, maar in de tweede en derde sector wist Arenas het gat naar zijn landgenoot te dichten. In aanloop naar de voorlaatste bocht ging Arenas vervolgens aan de binnenkant langszij bij Masia, die geen kans meer kreeg om te reageren. Arenas pakte zodoende zijn derde overwinning nadat hij eerder al zegevierde in Qatar en Jerez 1. Masia eindigde op de tweede plaats terwijl Celestino Vietti ook weer mee mocht naar het podium. De jonge Italiaan kleurde in de laatste bocht binnen de lijntjes, maar kwam als vijfde aan de finish. Ai Ogura en Darryn Binder kwamen voor hem aan de finish, maar gingen in de laatste bocht buiten de baan en kregen daarom een straf. Beiden verloren een plekje en Vietti stond in parc fermé voor de podiumceremonie.

Maar na het bekijken van de beelden kwam de wedstrijdleiding tot de conclusie dat ook Vietti in de laatste bocht buiten de lijnen kwam. Daardoor mocht John McPhee, die aanvankelijk als zesde aan de finish kwam, naar het podium mocht. Hij werd derde. Ogura werd als vierde geklasseerd, Binder als vijfde, Vietti als zesde. Tony Arbolino eindigde op de zevende plaats terwijl Deniz Öncü, die lang aan de leiding ging, uiteindelijk als achtste aan de finish kwam. Raul Fernandez, die pole-position had voor de Oostenrijkse GP, kwam als negende aan de finish terwijl Tatsuki Suzuki de top-tien compleet maakte.

Ayumu Sasaki deed lange tijd mee aan het front van de wedstrijd, maar hij kreeg vier rondjes voor het einde een long lap penalty nadat hij te vaak de baanlimieten overschreven had. De Japanse Tech 3-rijder scoorde daardoor geen punten. Sasaki was niet de enige, ook Filip Salac en Alonso Lopez moesten door de lus in bocht 1. Lopez deed dat niet en kreeg na afloop van de race een tijdstraf. Ook Jeremy Alcoba en Niccolo Antonelli werden nog bestraft en eindigden buiten de top-tien.

Barry Baltus uit België viel uit na een crash in de openingsfase van de race. Khairul Idham Pawi kreeg een DNS achter zijn naam voor de Moto3-race. De Petronas-rijder kon niet van start gaan omdat hij nog altijd kampt met een handblessure.

In de WK-stand heeft Arenas nu een voorsprong van 27 punten op Ogura, McPhee staat derde maar heeft een achterstand van 34 punten op klassementsleider Arenas. Volgende week gaat het Moto3-kampioenschap verder met de Grand Prix van Stiermarken, wederom op de Red Bull Ring.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Oostenrijk - Race