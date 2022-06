Vietti grijpt zege in prachtige Moto2-race in Barcelona

De warme omstandigheden speelden de Moto2-coureurs in de kaart in de 22 ronden lange Grand Prix van Catalonië. Joe Roberts begon met een zinderend tempo aan de wedstrijd. Hij nam de leiding over van polesitter Celestino Vietti en verdween aan de horizon. Hij bouwde in de eerste tien ronden aan een voorsprong van ruim twee seconden, maar gooide het weg in de elfde passage door de vijfde bocht. Een unforced error zorgde voor een valpartij en zodoende kwam Jake Dixon van de GasGas-formatie aan de leiding. De Britse coureur deed een moedige poging het tempo te dicteren, maar Aron Canet bleek een maatje groter. In de ronden daarna moest Dixon de positie teruggeven terwijl Vietti vanuit de achtergrond naar voren kwam.

De Italiaanse VR46-coureur nam eerst Dixon te grazen en ging vervolgens in de zestiende ronde ook langs Canet. Met vijf ronden te gaan sloeg Canet terug, hij ging aan de leiding en deed een poging het verzet van de achtervolgers te breken. Dat lukte hem niet, en zo waren er bij het ingaan van de laatste drie ronden nog vier kanshebbers voor de overwinning in de negende Moto2-race van het seizoen. Vietti veroverde de koppositie opnieuw, maar Canet zette zijn machine anderhalve ronde van het einde nog eens langs die van de Italiaan. Deze keer leek hij een gaatje te kunnen slaan, maar bij het ingaan van de laatste ronde was de WK-leider gewoon weer naar het achterwiel van Canet.

In bocht 10 kwam de aanval. Canet verdedigde de binnenkant, maar ging daardoor op de apex van de bocht iets te wijd. Vietti had aan een half gaatje genoeg om zijn Kalex binnendoor te zetten. Zijn overwinning kwam nog even in het geding toen hij in de laatste bocht grip dreigde te verliezen, maar Canet kwam er niet meer voorbij. Voor Vietti was het zijn derde overwinning van het seizoen terwijl Canet tweede werd en dus nog minimaal twee weken moet wachten op zijn eerste Moto2-overwinning. Het was voor de Spanjaard al zijn vierde tweede plek van 2022. In de strijd om de laatste podiumplek liet Jake Dixon zich in de laatste ronde verschalken door Augusto Fernandez. De Engelsman greep naast een tweede podium van het seizoen.

Marcel Schrotter eindigde op een keurige vijfde plaats voor Pedro Acosta en Ai Ogura. De Japanner stond gedeeld aan kop voor de race, maar kwam niet verder dan de zevende plaats. Alonso Lopez eindigde op de achtste plaats voor Manuel Gonzalez en Tony Arbonlino.

Bendsneyder dertiende, P20 Van den Goorbergh

Na misschien wel zijn beste Grand Prix-weekend van dit seizoen, mocht Bo Bendsneyder op de zevende plaats starten in de race. Hij verloor in de openingsfase echter enorm veel tijd. Bij het remmen voor de eerste bocht werd hij aan de kant geduwd door enkele rijders waardoor de coureur buiten de baan terechtkwam. Bendsneyder kwam op de 24ste plek terug op de baan en een potentiële top-vijf was daarmee uit het zicht verdwenen. De Rotterdammer reed het vervolg van de race op de zestiende plek en greep dankzij de crashes voor hem nog een paar punten. Hij werd dertiende.

Zonta van den Goorbergh reed een vlakke race in het spoor van Niccolo Antonelli. Hij deed in de slotfase nog een poging, maar bleef op een tiende van de Italiaan steken. De coureur uit Breda eindigde daarmee op de twintigste plek.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Catalonië