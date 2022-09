Bo Bendsneyder stond na drie trainingen niet bij de beste veertien en moest dus aan de bak in Q1. In het eerste deel van de kwalificatie ging Bendsneyder redelijk gemakkelijk door. Hij kwam met de tweede tijd in Q2 en noteerde in het tweede deel van de kwalificatie de veertiende tijd. Dat is de startplek van Bendsneyder.

Nog voor de start van de kwalificatie kwam het bericht dat Bendsneyder tijdens de derde training langzaam gereden had op de ideale lijn. Hij had daarmee een rijder gehinderd. Daarvoor heeft Bendsneyder een long lap-penalty gekregen, die hij zondag in de openingsfase van de race moet inlossen aan de buitenkant van bocht 6.

Pole-position in de Moto2-race op het circuit van Misano was voor thuisrijder Celestino Vietti. Hij klokte 1.35.996 in de beslissende fase van de kwalificatie. Hij deelt de eerste startrij met Albert Arenas en Alonso Lopez. WK-leider Ai Ogura start vanaf de achtste plek, zijn naaste belager Augusto Fernandez kwam in de kwalificatie tot de negende stek.

Zonta van den Goorbergh kwam in Q1 tot een 1.37.826 en dat is zondag goed voor de 26ste startplek.