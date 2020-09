Fenati meest succesvolle Moto3-rijder na knappe zege in Misano

De tweede Moto3-race in Misano begon zondag zonder de nummer vier uit de WK-stand. Tatsuki Suzuki kwam eerder in het weekend zwaar ten val en er werd een polsbreuk geconstateerd. De Japanner uit de stal van Paolo Simoncelli zal daardoor de komende weekenden niet in actie kunnen komen, de titelkansen zijn verkeken voor de jongeman.

Net als een week eerder ontstond er een forse kopgroep achter polesitter Raul Fernandez. De jonge Spanjaard was overtuigend de sterkste in de kwalificatie, maar heeft dat voorlopig niet om kunnen zetten in een goed resultaat in de race. In dit geval duurde het niet lang voordat andere rijders de koppositie pakten. Eerst WK-leider Albert Arenas, daarna Celestino Vietti en ook Jaume Masia. In de slotfase van de race verschenen daarnaast ook Ai Ogura en Romano Fenati aan het front en werden de messen geslepen voor een spectaculaire finale.

Vietti begon als leider in de laatste ronde, maar kreeg Arenas om de oren in bocht 10. Daarmee was het nog niet afgelopen want Masia en Vietti stuurden hun machines langs de binnenkant in de snelle Curvone-bocht waardoor Arenas snelheid verloor. Masia had P1 even te pakken maar Vietti zette zijn machine erlangs in de langzame bocht. De twee raakten elkaar en Fenati profiteerde door langs de binnenkant naar de eerste plaats te gaan. Vietti bleef op de tweede plaats en kwam achter Fenati over de finish. Voor Fenati, die twee jaar geleden op dit circuit onder een vergrootglas lag vanwege het 'remknijp-incident', was het zijn twaalfde overwinning in de Moto3. Hij is daarmee de meest succesvolle coureur in de lichtste klasse van de Grand Prix-paddock.

Ogura profiteerde en schoof op naar de derde plaats. WK-leider Arenas bekeek het schouwspel en pakte de vierde plaats voor de onfortuinlijke Masia, het grootste slachtoffer van de schermutselingen in de laatste ronde. Fernandez eindigde als zesde voor Deniz Öncü en Andrea Migno. Kaito Toba werd negende voor John McPhee, die een week geleden nog zegevierde in Misano.

Darryn Binder haalde de finish van de race ook niet. De jongere broer van MotoGP-coureur Brad Binder ging keihard onderuit toen de achterkant weggleed bij het insturen van bocht 1. Binder stond redelijk snel op, maar was zichtbaar aangeslagen door de highside-crash. Dennis Foggia zat in de kopgroep toen hij in de elfde ronde een aanrijding had met Jeremy Alcoba. Foggia ging daarbij onderuit, de wedstrijdleiding stelde onderzoek in naar het incident maar besloot geen straffen uit te delen. Alonso Lopez haalde de finish niet. Hij moest door de long lap penalty en ging daarbij onderuit.

In het Moto3-klassement is Ogura zijn concurrent Arenas nu genaderd tot op twee punten. John McPhee staat derde op 21 punten van leider Arenas.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Emilia-Romagna - Race