Binder pakt eerste Grand Prix-zege in Moto3-race Barcelona

Binder maakte in de slotfase van de Catalaanse Grand Prix onderdeel uit van een kopgroep met vijf rijders. De CIP Green-rijder zette de aanval in de laatste ronde in bij Dennis Foggia. In bocht 5 kwam Binder langszij met een klassieke inhaalactie en de concurrentie kwam in het restant van de ronde niet meer terug. Even leek het erop dat Tony Arbolino nog aanspraak zou maken op de zege, maar hij kon geen aanval plaatsen. Binder had aan de finish een tiende voorsprong op Arbolino. Foggia eindigde uiteindelijk als derde.

Sergio Garcia werd vierde voor Alonso Lopez en Jaume Masia. Die laatste werd in de slotfase nog bestraft voor het overschrijden van de baanlimieten en werd een plekje teruggezet. Celestino Vietti overkwam hetzelfde, hij werd zevende voor de Emilia-Romagna GP-winnaar Romano Fenati. De Italiaan eindigde op de achtste plaats. Niccolo Antonelli werd negende voor Gabriel Rodrigo.

Met betrekking tot het kampioenschap was er opnieuw een forse twist. In de zesde ronde zette John McPhee de aanval in bij Albert Arenas. Een gevecht van niks, zeker in de openingsfase van een Moto3-race. McPhee verloor echter controle over de voorkant van de machine en nam de Arenas mee in zijn val. Daarmee waren de nummers 1 en 3 in de WK-stand in een klap uitgeschakeld in de Catalaanse GP. De Schot trok het boetekleed aan en ging kort na het incident richting de Aspar-pitbox waar hij zijn excuses aanbood aan Arenas.

Ai Ogura is daarom de nieuwe leider in het wereldkampioenschap. De Honda-junior kende geen beste race nadat hij vanuit de achterhoede moest starten, maar sleepte nog een elfde plaats uit het vuur. De Japanner gaat nu aan de leiding met een voorsprong van drie punten. Arenas en McPhee staan nog altijd op de tweede en derde plaats.

De Grand Prix van Frankrijk is de volgende afspraak voor de Moto3-rijders, die staat op het programma voor het tweede weekend van oktober.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Catalonië - Race

Uitslag volgt.