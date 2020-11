MXGP Garda: Febvre troeft Seewer af voor pole

Seewer noteerde in zijn eerste ronde gelijk de beste tijd van alle WK-toppers. Hij bleef zijn afscheidnemende teamgenoot Gautier Paulin en Romain Febvre voor. Hoewel zijn eerste tijd al heel sterk was, zette de Zwitser nog een keer aan om twee seconden harder te gaan dan de rest. Ook Tim Gajser, die eerder in de week zijn wereldtitel prolongeerde, kon de Yamaha-rijder niet bedreigen voor pole. De Sloveen sloot op 1.337 seconde aan.

Toen Arnaud Tonus met iets meer dan tien minuten te gaan binnen een halve seconde van Gajser kwam, was duidelijk dat er waarschijnlijk nog wel meer in het vat zat bij de diverse rijders. Febvre was echter de enige rijder die de toptijd van Seewer wist te verbeteren.

Zo eindigde de Fransman bovenaan, voor het Zwitserse duo. Paulin werd tijdens zijn allerlaatste MXGP-kwalificatie vierde voor Gajser, Alessandro Lupino en Clément Desalle, die eveneens na deze GP met pensioen gaat. Ivo Monticelli werd achtste voor Evgeny Bobryshev en Valentin Guillod. Brian Bogers moest genoegen nemen met de dertiende tijd.

Tony Cairoli viel enorm tegen. De Siciliaan, die sowieso geen ster is in kwalificeren dit seizoen, schommelde de gehele sessie rondom de twintigste plaats. Hij eindigde uiteindelijk als negentiende op bijna vier seconden afstand van de toptijd.

Van de Moosdijk pakt laatste pole

Roan van de Moosdijk heeft weer eens de pole gepakt in de MX2. De Eindhovenaar noteerde al in zijn derde ronde een tijd die bijna een seconde sneller was dan de eerstvolgende genoteerde snelle ronde. Niemand wist de tijd van de F&H Kawasaki-rijder na de eerste vijf minuten van de sessie nog te bedreigen. Het is alweer de zesde pole voor de 20-jarige Nederlander, die sinds woensdag weet dat hij als zevende zal eindigen in zijn MX2-debuutjaar.

Zoals gebruikelijk deden de kersverse wereldkampioen Tom Vialle en nummer twee Jago Geerts het wat rustiger aan met een zevende en achtste positie. De Fransman reed op een speciale bestickerde versie van zijn KTM 250-machine met glimmende kuipdelen. De glans was er echter snel vanaf toen de Fransman een flinke val meemaakte en zijn linkerbeen leek te bezeren. De wereldkampioen kon wel weer verder.