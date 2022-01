Raikkonen is met zijn IceOne-team al jaren actief in de crosswereld, maar nam afgelopen seizoen afscheid van Husqvarna. Lange tijd bleef onduidelijk hoe het vervolg eruit zou zien, maar nu is officieel bevestigd dat het team de Kawasaki-fabrieksformatie gaat runnen in de MXGP. De dagelijkse leiding is opnieuw in handen van Antti Pyrhönen, een oud-crosser en vriend van Raikkonen. Het is niet nieuws dat Raikkonen en Pyrhönen samenwerken met Kawasaki. In het eerste crossjaar van de twee kwamen ze ook met machines van het Japanse merk aan de start.

“Het is geen geheim dat de motorcross al jarenlang een passie van mij is”, aldus KRT MXGP-teambaas Raikkonen. “Nu is het geen hobby meer, dit is bloedserieus. We zijn erg gefocust en doen ons best om goed te presteren. Nu ik zelf niet meer race, kan ik meer tijd aan dit project besteden. Ik ga me vooral bezighouden met het strategische reilen en zeilen van het team, we werken richting succes op het hoogste niveau. Ik ben erg trots dat Kawasaki ons gekozen heeft voor het fabrieksteam. Ik weet dat we kansrijk zijn voor succes en zeker met directe steun van het fabrieksteam. We gaan vanaf nu werken aan ons doel en dat is om een MXGP-wereldkampioen af te leveren.”

Febvre begint met achterstand door blessure

Romain Febvre was afgelopen jaar al dicht bij de wereldtitel. Tot aan de laatste wedstrijd van het seizoen vocht hij tegen Jeffrey Herlings en Tim Gajser. De Fransman greep naast de wereldtitel, maar scoorde alsnog het beste resultaat van Kawasaki op het wereldtoneel. Na afloop van het seizoen raakte Febvre overigens zwaar geblesseerd na een val tijdens de Supercross in Parijs, maar tekende hij ook een nieuwe tweejarige deal direct bij de fabriek.

“Het is niet mijn beste winter geweest”, merkte Febvre op. “Het is frustrerend om te moeten herstellen van een blessure wanneer de concurrentie alweer aan het rijden is, maar dat hoort nu eenmaal bij de sport. Mijn revalidatie verloopt voorspoedig en ik kan niet wachten tot ik weer op de Kawasaki kan stappen. Het kampioenschap is nog heel lang en ik doe mijn best om zo snel mogelijk weer op te stappen. Ik voelde me in 2021 heel comfortabel en deed tot de laatste manche mee om de titel.”

Het is nog onzeker of Febvre tijdens de eerste MXGP-wedstrijd in het Engelse Matterley-Basin aan de start verschijnt, wel is duidelijk dat hij met een achterstand aan het nieuwe seizoen begint. Voor Ben Watson is de thuiswedstrijd in Engeland de start van zijn tweede seizoen op het hoogste niveau.