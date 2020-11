MXGP Garda: Febvre verslaat Gajser in eerste manche

Het was een andere rode machine die de kopstart pakte. Ivo Monticelli ging met zijn GasGas als eerste door de eerste bocht. Hij bleef Gajser en Seewer voor. Febvre was in de openingsfase de snelste piloot, ondanks dat hij niet de beste start had. De Fransman had nauwelijks moeite met Seewer en diens teamgenoot Arnaud Tonus. Beide Yamaha's werden al snel een plaats naar achteren verwezen.

Vervolgens kon de groene Kawasaki van Febvre ook richting het achterwiel van de wereldkampioen, die vast zat achter Monticelli. Toen ook Febvre de druk op begon te voeren bij het duo verloor de Italiaanse koploper binnen enkele bochten direct twee plaatsen. Ook Tonus en Seewer waren snel klaar met de teamgenoot van Glenn Coldenhoff. Een foutje, waardoor hij dwars op de rijrichting terecht kwam, kostte de Italiaan weer twee plekken.

Na tien minuten zette Febvre zijn snelheid om in een inhaalactie op Gajser. Na rondenlang sneller te zijn geweest ging de Fransman naar de leiding. Pas in de slotfase leek de Sloveen terug te kunnen komen, maar Febvre counterde de versnelling.

Achter het voorste duo vond Seewer na een gevecht van twintig minuten zijn weg voorbij team- en landgenoot Tonus. De achterstand op het leidende duo bedroeg inmiddels echter al bijna twintig seconden.

Een klein foutje leek Febvre fataal te worden, maar hij herstelde net op tijd om de wereldkampioen achter zich te houden. Gajser gaf zich gewonnen en zo pakte Febvre zijn tweede manchezege van het seizoen. Achter het voorste duo eindigde Seewer als derde.

Gautier Paulin ging Tonus voorbij voor P4. Tony Cairoli werd daarachter zesde. Clément Desalle eindigde als zevende, voor Benoit Paturel, Evgeny Bobryshev en Valentin Guillod.

Bogers viel in de eerste bocht en stond vervolgens lang vast. Zo moest de Eindhovenaar in de achtervolging. Punten zaten er dan ook niet meer in.

Vialle domineert slaapverwekkende MX2-race

Ook de MX2-race kende een Franse winnaar. Wereldkampioen Tom Vialle kon zich revancheren van de crash die hij meemaakte in de training. De Fransman leidde de eerste manche van start tot finish voor landgenoot Maxime Renaux. De race werd gekenmerkt door het lage aantal inhaalacties en verliep daardoor, zoals zich laat raden, vrij eentonig.

Roan van de Moosdijk had weinig plezier van zijn pole. De Eindhovenaar, die nog een pijnlijke schouder heeft na een flinke crash eerder in de week, startte matig en kwam niet verder dan P9.