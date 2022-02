MXGP 2022: De winnaars en verliezers van het voorseizoen

Winnaars

Maxime Renaux

Als er één winnaar aangewezen moet worden, dan is dat zonder twijfel Maxime Renaux. De Franse MX2-wereldkampioen dwong een overstap af naar het MXGP-team van Yamaha en lijkt direct de snelste van zijn team, waarin ook Jeremy Seewer en Glenn Coldenhoff rijden. Tijdens de enige pre-season race die hij dit seizoen reed, in Lacapelle Marival, was de 21-jarige MXGP-debutant extreem dominant. Hij wordt door menigeen genoemd als favoriet voor de eerste GP van het seizoen, niet in de laatste plaats omdat die op een klassieke harde baan wordt verreden.

Kay de Wolf en Roan van de Moosdijk (Husqvarna MX2)

Waar Renaux als verrassende favoriet voor de MXGP het voorseizoen uitkomt, geldt datzelfde voor Kay de Wolf in de MX2. De pas 17-jarige crosser liet in zijn debuutseizoen 2021 bijzondere mooie dingen zien, maar lijkt een stap te hebben gezet op de nieuwe 250-machine van Husqvarna. Bovendien heeft hij nu in Roan van de Moosdijk een landgenoot in zijn team. In tegenstelling tot vorig seizoen, waarin Jed Beaton de nummer 1 in het team was en er nog veel op zandbanen werd gereden, kunnen beide Nederlanders meer focussen op harde banen. Van de Moosdijk lijkt zijn draai snel gevonden te hebben op de 'Huskie' en kon De Wolf in Lacapelle Marival goed volgen.

Brian Bogers

Bogers rijdt voor vijfde seizoen op rij op een nieuwe motor, al waren de laatste twee, net als komend seizoen, al op het Oostenrijkse platform. Na een KTM in 2020, een GasGas in 2021, rijdt hij dit seizoen op de witte Husqvarna van Standing Construct. De 25-jarige Eindhovenaar maakte de afgelopen seizoenen steeds weer een nieuwe stap, maar werd in zijn progressie veel gehinderd op de verkeerde momenten. Zo was er vorig jaar een peesontsteking vlak voor de start van het seizoen. Ook dit jaar zag zijn voorbereiding er weer indrukwekkend uit. Hij won de Hawkstone Park international en lijkt een flinke stap te hebben gemaakt. In potentie lijkt Bogers al jaren de strijd aan te kunnen gaan met Glenn Coldenhoff om de tweede geplaatste MXGP-rijder te worden en de voortekenen waren nog nooit zo goed.

Tim Gajser

De Sloveense viervoudig wereldkampioen zal zonder twijfel op revanche zinnen voor zijn nederlaag in 2021. De 25-jarige Honda-rijder reed zoals ieder seizoen grotendeels in Italië en kende weinig tegenstand. De voornaamste reden dat hij in dit rijtje staat, is dat hij als enige van de drie kemphanen van 2021 fit is gebleven.

Verliezers

Jeffrey Herlings en Romain Febvre

Het ligt voor de hand om de twee titelconcurrenten die samen met Gajser tot de laatste ronde om de WK-kroon vochten hier te noemen. Febvre raakte al vroeg in de winter geblesseerd tijdens een Supercross-wedstrijd in Frankrijk en Jeffrey Herlings natuurlijk eind januari. Het is nog onbekend wanneer beide rijders terug zullen komen. Waar Febvre al redelijk op de weg terug lijkt, zal het vermoedelijk iets langer duren voordat we de nieuwe nummer 1 op het startveld gaan zien. Mocht dit langer dan twee GP's duren, dan zal hij de titel vermoedelijk alweer uit zijn hoofd kunnen zetten.

KTM

Dat brengt ons direct bij KTM. Dat zit behoorlijk in de hoek waar de klappen vallen. Met het pensioen van Tony Cairoli en de rebranding van het MXGP-team van Claudio Di Carli, wat tegenwoordig als GasGas door het leven gaat, was Herlings de enige overgebleven troef in de MXGP. Daarbij kwam ook nog eens het tragische overlijden van René Hofer, waardoor Tom Vialle op dit moment de enige vertegenwoordiger van KTM in het WK motorcross is. Pogingen om Cairoli ertoe te bewegen terug te keren lijken niet hebben gewerkt. Ook zijn er vragen over de nieuwe 450-machine van KTM, die in het overzeese supercross-kampioenschap geen onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Kortom, KTM begint met een behoorlijke kater aan het seizoen.

Vraagtekens

Glenn Coldenhoff



De andere Nederlandse troef in komend MXGP-seizoen lijkt nog altijd niet volledig één te zijn met de Yamaha en heeft er dus in Renaux een hele snelle teamgenoot bij. De winter is niet geheel vlekkeloos geweest voor de 31-jarige Brabander, die een fietsongeluk meemaakte en Lacapelle Marival miste door ziekte. Hoewel hij in Hawkstone Park sterk voor de dag kwam, ging het nog niet geheel naar wens en dus is het nog de vraag hoe hij er daadwerkelijk voor staat.

Mitch Evans

Hetzelfde kan worden gezegd van Mitch Evans, maar om een andere reden. De Australische teamgenoot van Tim Gajser miste bijna twee seizoenen met een heftige armblessure, waardoor het even leek alsof hij nooit meer zou crossen. De pas 23-jarige crosser debuteerde sterk in 2019, maar reed sindsdien dus geen wedstrijden meer. Dit jaar is hij terug, maar maakte hij nog geen sterke indruk in het voorseizoen. De vraag is überhaupt of hij nog terug kan keren op zijn niveau van het eerste seizoen.

Jorge Prado

Wie ongetwijfeld gebrand is om voor de titel te vechten is Jorge Prado. Na zijn aanvaringen met KTM-teamgenoten Tony Cairoli en Jeffrey Herlings afgelopen seizoen is de weg nu vrij voor hem om, rijdend voor een Spaans merk, de meubelen te redden voor de KTM. GasGas is nog altijd onderdeel van de KTM Group. In sommige wedstrijden had Prado reeds de snelheid om het de toppers lastig te maken en vooral eind 2020 deed hij nog een gooi naar de titel. Als alles samenkomt kan de Spanjaard zomaar de belangrijkste uitdager voor Gajser worden, maar zal dan wel een stuk constanter moeten presteren.

Tom Vialle

Die andere overgebleven troef van KTM is Tom Vialle. De wereldkampioen van 2021 raakte vroeg in 2022 geblesseerd en kwam daar eigenlijk niet meer van terug. Pas aan het einde van het seizoen kon hij weer vechten om de zeges en werd toen zelfs op waarde geklopt door de uiteindelijke wereldkampioen Maxime Renaux. Vialle bleef achter in de MX2-klasse en zal de titel terug willen pakken. Of hij daar helemaal klaar voor is is nog de vraag, daar de Fransman terug aan het komen is van een blessure van eind vorig seizoen en nog op snelheid lijkt te moeten komen.