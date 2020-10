‘Panda’ Desalle kondigt motorcross-afscheid aan

De 31-jarige Desalle rijdt al vijftien jaar lang GP’s en was daarin elf jaar lang fabrieksrijder, het meest recentelijk dus voor het fabrieksteam van Kawasaki. Daarvoor was Desalle jarenlang actief voor Suzuki waarvoor hij 17 GP’s won. De Waal is één van de zeldzame rijders die nooit in een lagere klasse in het WK uitkwam. Op 16-jarige leeftijd debuteert hij gelijk in de MX1.

“Ik ben blij dat ik op professioneel en goed niveau zo lang heb mee kunnen rijden in het wereldkampioenschap, daarvan droomde ik als kleine jongen”, laat Desalle weten op zijn eigen Instagram.

De afgelopen seizoenen had Desalle veel last van zijn rug en andere kwetsuren. Zo werd hij vorig jaar zowel aan zijn knie als aan zijn onderbeen geöpereerd. Het ligt voor de hand dat het lichaam niet meer mee wil werken met het hoofd. “Deze beslissing komt voort uit meerdere redenen, maar ik heb mezelf lang geleden een aantal regels voorgeschreven en die heb ik te respecteren. Het wordt steeds lastiger om het rijden en leven als GP-rijder met plezier te combineren.”

Het plezier in het crossen is hij naar eigen zeggen nooit verloren. “Maar wees er zeker van dat ik er altijd van zal blijven houden om te crossen, zolang als ik kan”, benadrukt hij. Met het plezier kwamen ook de successen. Zo won Desalle maar liefst 23 GP’s. “Ik kon helaas geen wereldkampioen worden, die droom kwam nooit uit”, treurt de Waal, die in 2010 nog het dichtste bij de ultieme prestatie was, maar het aflegde tegen Tony Cairoli. Ook in 2012 en 2013 eindigde hij als tweede in de titelstrijd.

Voor veel crossers zal het verlies van Desalle in de paddock een opluchting zijn. De MX Panda, zoals zijn bijnaam luidt, was altijd goed voor een top-tien plaats en was één van de moeilijkste rijders om te passeren. Zo weet ook Jeffrey Herlings:

De mooiste prestaties beleefde Desalle misschien wel als lid van het Belgische Motocross of Nations team. In 2009 eindigde hij met brons, in 2010 en 2012 met zilver, waarvan die laatste in eigen land op Lommel. In 2013 won Desalle de Motocross of Nations met Ken de Dycker en Jeremy van Horebeek in Teutschenthal. Bovendien schreef hij in 2010 de Open klasse op zijn naam.

Wie de vrijgekomen plaats van Desalle bij Kawasaki op gaat vullen, is nog niet bekend. Romain Febvre ligt nog langer vast bij de Japanse fabrikant.