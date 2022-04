Vicewereldkampioen Febvre na terugslag voorlopig nog niet terug

Kawasaki laat zelf weten dat de vicewereldkampioen van 2021, achter de eveneens gekwetste Jeffrey Herlings, niet terug zal keren in de komende WK-wedstrijden. De afgelopen weken vorderde hij gestaag, maar aanhoudende pijntjes houden hem langer aan de kant.

"Ik was net weer aan het fietsen, zwemmen en aan het trainen in de gym, maar voelde wat pijn in mijn been. Na medisch onderzoek begrepen we waar het probleem vandaan kwam en heb ik opnieuw een operatie moeten ondergaan om wat schroeven te verwijderen die voor irritatie zorgden. Vervolgens is er een nieuwe scan genomen in Luxemburg door mijn chirurg en kwam hij erachter dat het bot niet goed is geheeld", legt Febvre zelf uit.

De blessure ontstond in eerste instantie tijdens een supercross-race na het einde van afgelopen seizoen in Parijs. Tijdens dit ongebruikelijke uitstapje voor GP-rijders viel Febvre in de lucht van de motor en kwam hij hard neer. Sindsdien staat hij al langs de zijlijn.

"Dit is natuurlijk heel frustrerend, maar ik heb geen andere opties dan weer onder het mes te gaan volgende week. Ze gaan mijn been opnieuw opbreken, het bot schoonmaken en wat bot uit mijn heup gebruiken om de boel weer in orde te maken. Ik heb mijn chirurg al gezegd dat als ze een plaat nodig hebben voor maximaal herstel, ik dat heel graag wil." Opnieuw staat de Fransman voor een lange herstelperiode. "Niemand kan me nog vertellen hoe lang het precies zal duren. Daarvoor zullen ze eerst mijn been moeten bekijken. Mijn doel blijft hetzelfde: zo hard mogelijk werken om zo snel mogelijk weer aan de start te staan!"

Antti Pyrhönen, die met Ice1 dit seizoen het fabrieksteam van Kawasaki in de MXGP voor het eerst runt, reageert teleurgesteld: "We wisten dat het een serieuze blessure was en we hebben er alles aan gedaan om hem terug te laten komen. Helaas gaat dat nu iets langer duren. Ik heb zelf als crosser een soortgelijke blessure gehad, dus ik weet ongeveer wat Romain op dit moment meemaakt. Het belangrijkste is dat het been honderd procent is als hij terugkomt. Dat heeft nu eenmaal tijd nodig."