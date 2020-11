MXGP bevestigt deal met Oss voor jaarlijkse WK-ronde tot en met 2025

In het bijzondere jaar 2020 bracht de MXGP nog voor de langdurige coronaonderbreking een bezoek aan Valkenswaard. Daar bleef het wat betreft de krachtmetingen op Nederlandse bodem ook bij, al mocht het Belgische Lommel zich wel verheugen op een marathonbezoek in drie delen. Voor 2021 was al langer bekend dat Valkenswaard van de kalender zou verdwijnen. Met bevestiging van Oss blijft Nederland voor de komende jaren in ieder geval behouden voor de MXGP-kalender.

Nieuw project in Nederland 'tot een succes maken'

"Het is fantastisch om op deze manier een nieuw project op te bouwen in Nederland, samen met de Top Events Group", laat David Luongo namens Infront Moto Racing in een eerste reactie op de deal tot en met 2025 weten. "We voeren al lange tijd gesprekken met elkaar en zijn erg blij om als MXGP-wereldkampioenschap nu een langdurige samenwerking aan te gaan met het circuit in Oss. Ebert heeft al veel ervaring met het organiseren van grote evenementen en ik weet dat zeker dat we deze Grand Prix samen tot een groot succes gaan maken."

Met de genoemde ervaring duidt Luongo op voormalig Dakar-deelnemer Ebert Dollevoet. Hij is voorman van de genoemde Top Events Group en in die hoedanigheid ook de grote roerganger achter het MXGP-project in Oss. Met de gezette handtekeningen is zijn missie, De Witte Ruysheuvel weer op de kalender van het WK krijgen, geslaagd: "Wij zijn erg trots dat we deze samenwerking kunnen aankondigen en kijken er enorm naar uit om zo'n groot evenement in onze achtertuin te organiseren. Dit is een echte motorcross-hotspot en ook de basis voor bekende coureurs als Jeffrey Herlings, Roan van de Moosdijk, Glenn Coldenhoff en vele anderen." Voor Coldenhoff is de omloop in Oss al helemaal gewijde grond als thuisbaan.

Terugkeer op befaamde omloop

De Witte Ruysheuvel was in het verleden ook al meermaals gastheer voor de Dutch Masters of Motocross en voor meerdere WK-wedstrijden voor de zijspanners. De eerste Grand Prix te Oss werd in 1985 georganiseerd, met Dave Strijbos als triomfator. De MXGP-organisatie laat weten 'binnenkort' meer informatie vrij te geven over de kalender voor 2021.